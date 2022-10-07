Nebati ve Kavcıoğlu ile görüşen EBRD Başkanı: Faiz hakkındaki soru işaretlerini gündeme getirdim

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile yaptığı görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye’de ekonomi yetkilileri ile bu hafta yaptığı görüşmelerde düşük faiz odaklı büyümeyi canlandırmaya yönelik “aykırı” politikalar hakkındaki soru işaretlerini dile getirdiğini söyledi.

Renaud-Basso Reuters ile yaptığı söyleşide, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile yaptığı görüşmeleri “açık ve şeffaf” olarak nitelendirdi.

Renaud-Bosso “(Politikanın) enflasyonun son derece yükselmesine neden olduğu ve bunun uzun vadeli yatırım için iyi olmadığı konusunda bazı soru işaretlerini dile getirdim” dedi.

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Nebati, Odile Renaud-Basso ile gerçekleştirdikleri görüşmeyle ilgili şunları söylemişti:

“Küresel ekonomik görünüm ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirerek ülkemizin, gıda ve enerji güvenliğine ilişkin katkılarını paylaştık. Ayrıca, Banka ile işbirliği yaptığımız konuları ve projeleri detaylıca ele aldık.” (REUTERS)

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