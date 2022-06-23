Nebati’den enflasyon açıklaması: 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyondan ek bütçeye ve orman yangınlarına kadar farklı konularda açıklamalarda bulundu.

Nebati, “Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hafta başında TBMM’ye sunulan 2022 yılı bütçe kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinde, 2022 yılı merkezi yönetim bütçe vergi gelir hedefi yüzde 86 oranında artırılarak 2 trilyon 342 milyar TL’ye yükseltilmişti.

EK BÜTÇE ELEKTRİK DAHA UCUZA KULLANILSIN DİYE!

Meclis’e sunulan ek bütçeye yönelik de açıklamalarda bulunan Nebati, şunları söyledi:

“Bizler bu ek bütçeyle vatandaşlarımızın hanelerinde tükettiği doğalgaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmelerini, çiftçilerimizin, işçilerimizin, emeklilerimizin, çalışanlarımızın ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın daha fazla yanında olabilmeyi, ülkemizin büyüme ve istihdam potansiyeline katkı sağlayacak yatırımları daha hızlı tamamlayabilmeyi amaçlamaktayız.”

‘YANGINLA MÜCADELE BÜTÇESİ 4 MİLYAR LİRA’

Devam eden orman yangınlarına ilişkin ise Nebati, “55 yangın söndürme helikopterimiz, 20 uçak, 8 İHA,105 bin gönüllü var. Havadaki su kapasitemiz 302 tona çıkmış durumda. Yangınla mücadele bütçesi 4 milyar TL’dir” diye konuştu.