Nebati’den enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuştu. Enflasyonun geçici olduğu tezini yineleyen Nebati, "Fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’nda konuşuyor. Nebati, enflasyonun geçici olduğunu ileri sürerken “Önümüzdeki dönemde özellikle enflasyonda ataleti kırmayı ve beklentileri düzeltmeye yönelik atacağımız adımlarla fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis ederek halkımızın refahını artırmayı ve alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Nebati’nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Salgının tetiklediği sıkıntılarının ardından Ukrayna’daki savaş da devam ediyor. Bu durum, salgın sonrası küresel ekonominin yüzleştiği sıkıntıları daha da derinleştirdi.

Türkiye ise güçlü büyümesine devam ediyor. Öncü göstergeler büyümenin 2022 ilk çeyrekte yüzde 7 olacağına işaret ediyor.

Emtia fiyatlarındaki artışlar, tedarik zincirindeki sıkıntılar, taşımacılık faaliyetlerindeki artışlar tüm dünyada enflasyonun sert bir biçimde yükselmesine sebep oldu. Bugün gelişen ve gelişmekte olan ülkeler son 40 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele ediyor.

Biz mevcut kaynaklarımızı etkin kullanarak vatandaşlarımızın ve üreticimizin maruz kaldığı fiyat artışları karşısında destek oluyoruz.

‘GEÇİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ’

Enflasyondaki yükselişte arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin ön plana çıktığını ve bu nedenle enflasyon görünümündeki bozulmanın geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansımasına yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz.

Kur korumalı mevduat gibi yenilikçi yöntemlerle döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisini azalttık. Önümüzdeki dönemde özellikle enflasyonda ataleti kırmayı ve beklentileri düzeltmeye yönelik atacağımız adımlarla fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis ederek halkımızın refahını artırmayı ve alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Enflasyonla mücadeleyi sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz. Bu kapsamda yaşanan küresel olumsuzluklara rağmen toplumumuzun her kesimlerini korumak için sektörlerimizle tam bir koordinasyon halindeyiz.”

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