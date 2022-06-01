New York’ta fiyat artışları nedeniyle akaryakıttaki vergi askıya alındı

ABD'nin New York eyaletinde artan akaryakıt fiyatlarına karşı hane halkını korumak için benzinden alınan verginin kaldırıldığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin New York eyaleti, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle bugünden itibaren yıl sonuna kadar benzinden alınan vergiyi askıya aldı.

New York eyalet yönetimi, benzinde galon (1 galon=3,78 litre) başına uygulanan yüzde 16’lık vergiyi askıya alarak, vergi indirimi yapan bir dizi başka eyalete katıldı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre benzin şuanda galon başına ortalama 4,62 dolarla rekor seviyede bulunuyor. New York’ta, gaz fiyatları ise mayıs sonunda 4,93 dolarla rekor kırmıştı.

ABD genelinde yakıt maliyetlerini takip eden GasBuddy şirketinin analisti Patrick De Haan, ülke çapında benzin fiyatlarının 17 Haziran’a kadar galon başına ortalama 5 doları bulabileceği görüşünde.

HANE HALKINI FİYAT ARTIŞLARINDAN KORUMAK İÇİN ALINDI

Büyük oranda küresel petrol piyasasındaki sıkışıklıktan kaynaklanan bu fiyat artışlarına karşı New York eyalet yönetimi de harekete geçerek hane halkını sert fiyat artışlarından korumak için vergi indirimi kararı aldı.

New York dışında Connecticut, Georgia ve Maryland de ABD’de benzin zamlarına karşı vergi indirimi yapan diğer eyaletler oldu.

SON BİR YILDA FİYATLAR SERT ARTTI

Son 1 yılda petrol fiyatlarındaki artış dünya genelinde akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Ekonomist Ed Yardeni’nin hesaplamalarına göre, ABD’de hane halkının benzine harcadığı yıllık fiyat yüzde 70 artarak 4 bin 800 dolara çıktı. Bazı eyaletlerde fiyatların 6-7 dolar bandına çıktığı belirtiliyor.

Brent ham petrolü şu anda varil başına yaklaşık 117 dolarla bir önceki yıla göre yüzde 71 daha yüksek seviyede işlem görüyor. Pandeminin ardından gelen talep artışı ile Rusya-Ukrayna savaşı, petrol fiyatını artıran en önemli gelişmeler.

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