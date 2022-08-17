Norveç Varlık Fonu’ndan dev zarar

Norveç Varlık Fonu 2022'nin ilk yarısında yatırım yaptıkları şirketlerin sert değer kayıpları yaşaması nedeniyle 1,68 trilyon Norveç kronu (174 milyar dolar) zarar ettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Norveç Varlık Fonu 2022 yılının ilk yarısında 1.68 trilyon Norveç kronu (174 milyar dolar) zarar ettiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük varlık fonu konumundaki 1,3 trilyon dolarlık fonun ocak-haziran döneminde yatırım getirisi eksi yüzde 14,4 seviyesinde açıklandı.

Fonun getirisi ekside olsa da karşılaştırma için kullandığı gösterge endeksinin yüzde 1.14 üzerinde yer aldı.

İLK ÇEYREKTE 7,4 MİLYAR DOLAR ZARAR AÇIKLAMIŞTI

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, Ukrayna’daki savaş ve diğer küresel olayların piyasalarda oynaklığa neden olması dolayısıyla hisse yatırımlarının değerinin düşmesi sonucu bu yılın ilk çeyreğinde 653 milyar Norveç kronu (7,4 milyar dolar) yatırım zararı açıklamıştı.

Açıklamada, fonun ana varlık sınıfı olan borsa portföyünün ise yaklaşık yüzde 5,2 değer kaybettiği vurgulanarak, fonun piyasa değerinin 31 Mart 2022 itibarıyla 11,657 trilyon Norveç kronu (1 trilyon 324 milyar dolar) olduğu belirtildi.

Norveç Varlık Fonu CEO’su Nicolai Tangen mayıs ayında yaptığı konuşmada artan ekonomik belirsizliklerin ve risklerin kendileri için yeni normal olduğunu ve Ukrayna’daki savaşın jeopolitik sonuçları nedeniyle muhtemelen 30 yılın en büyük değişiklikleriyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.

NORVEÇ VARLIK FONU NASIL İŞLİYOR?

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor.

Fonun, Norveç dışında 73 ülke ve 9 bin 123’den fazla firmada yatırımı bulunurken, dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,4'ünü elinde tutuyor.

Geçen yıl fonun getirilerine en büyük katkıyı Microsoft, Alphabet ve Apple hisselerine yapılan yatırımlar sağladı.

NORVEÇ VARLIK FONU NEDEN ZARAR ETTİ?

Kurumun zarar etmesinde yatırım yaptıkları şirketlerin hisse değerlerinin düşmesi etkili oldu. Bu yıl içerisinde artan faiz oranları, yüksek enflasyon ve savaş nedeniyle risk iştahının azalması teknoloji şirketleri başta olmak üzere borsada işlem gören şirketlerin büyük değer kaybetmesine neden oldu.

Norveç Varlık Fonu gibi büyük yatırımcılar da bu değer kayıplarından en büyük zararı gören kurumların başında geldi. Yılın ilk yarısında fon, hisse senetlerinde yüzde 17, sabit gelirde ise yüzde 9,3 oranında zarar etti. Enerji sektörü yatırımları yüzde 13 ile pozitif getiri sağlayan tek sektör olurken gayrimenkul yatırımlarının da değer kazandığı bildirildi.

İlginizi Çekebilir Benzinde indirim, motorinde zam bekleniyor

İlginizi Çekebilir İngiltere'de enflasyon 40 yıl sonra çift haneyi gördü

İlginizi Çekebilir Borsa güne rekorla başladı