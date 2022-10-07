Nureddin Nebati: Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak

2023 yılının asgari ücreti konusunda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı televizyon programında asgari ücret ve enflasyon konusunda değerlendirmelerde bulundu.

“ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK”

Nebati, 2023 yılının asgari ücretiyle ilgili şunları söyledi:

* “2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor.

* Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik.

* Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak.”

“ARALIK AYINDA BAZ ETKİSİYLE ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜ GÖRECEĞİZ”

Konuşmasında enflasyon konusuna da değinen Nebati, şu ifadeleri kullandı:

* “Enflasyonun en büyük sebeplerinden biri kurdaki artış. Enflasyonda sert frene basmıyoruz, önce artış hızının azalması lazım ki şuan bu noktalara geldik. Aralık ayında baz etkisiyle enflasyondaki düşüşü göreceğiz.

* Son birkaç aydır enflasyonun artış hızında bir düşüş var. Dünyadaki fiyatların da gevşemesiyle, enflasyonda sert frene basmadan, insanları işsiz bırakmadan kademeli şekilde azaldığını göreceğiz.

* Gıdadaki enflasyonda bir oynama toplumun birçok kesimini etkiliyor. Gıda enflasyonunu herkes hissediyor. Enflasyonunun etkilendiği grup özellikle dar gelirliler. Cumhurbaşkanımızın şöyle bir duruşu var: Dar gelirliler ve sabit gelirliler özellikle her türlü zorluktan en az etkilenecek şekilde yapılanıyoruz.

* Domatesin Antalya’dan İstanbul’a gelmesinden ziyade, seracılığın geliştirilmesiyle, nakliyedeki maliyetleri de düşürebiliriz. Tabii ki ekonomide yaptım hemen karşılığını alayım demek çok mümkün olmuyor. Bu modelin zaman maliyeti olacak.

“‘FAİZ ENFLASYONUN ÜSTÜNDE OLMALI ÖĞRETİSİNİ REDDEDİYORUZ”

* Bize bir şey öğretildi; faiz enflasyonun üstünde olması lazım. Biz bu öğretiyi reddediyoruz. Dünya kendisi uygulamıyor ama diyor ki siz uygulayın. Merkez bankalarının faiz artırımları enflasyonun üzerinde bir faiz artışı değil.

* Makas neden bu kadar geniş? Biz paradigma değiştirdik; Türkiye ekonomi modeli dedik. Bu tasarım bir model değişikliğidir. Biz bu sancılı süreci dışarıdan gelen savaş baskısı ile şiddetli hissettik ve makas açıldı.

* Orta gelir tuzağından kurtulacağız ve bir denge sağlanacak. Cumhurbaşkanımız ifade ettiler, faiz tek haneye inecek. Adımlar atılacak. Hükümetimizin birinci önceliği enflasyon. Enflasyon herkesi ilgilendiriyor.”

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