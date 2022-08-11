Nureddin Nebati’den ‘kaynağı belirsiz para’ açıklaması

2022'nin ilk 6 ayında Türkiye'ye 17,5 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişi oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a verdiği yanıtta "Net hata noksan kalemi, farklı yerlere çekmeye çalıştığınız gibi 'kaynağı belirsiz' bir para girişi değildir. Teknik hesaplamalarda zaman uyumsuzlukları, beyan hataları gibi durumları kapsar" dedi.

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2021 yılının ilk yarısında 13,3 milyar dolar olan cari açık 2022'nin aynı döneminde 32,4 milyar dolarla tarihteki en yüksek ikinci seviyeye ulaşırken, kaynağı belirsiz para girişindeki rekor dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıkladığı verilere göre, kaynağı belirsiz para giriş ve çıkışlarını gösteren ‘net hata ve noksan' kaleminde haziranda 4 milyar dolarlık yüksek giriş kaydedildi.

Böylece 2022'nin ilk altı ayındaki kaynağı belirsiz para girişleri toplamda 17,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 6 aylık bazda rekor olarak kayıtlara geçti. Geçen senenin ilk altı ayında kaynağı belirsiz girişler 6,8 milyar dolar olmuştu.

Yıllık bazda net hata noksan kaleminde giriş rekoru, 22,7 milyar dolarla 2018 yılında görülmüştü. 2017’de ise 8,8 milyar dolarla en yüksek çıkış kaydedilmişti.

AÇIKLAR REZERV VE NET HATA NOKSANLA KAPATILDI

Haziranda 3,5 milyar dolarlık cari açık ve finas hesabındaki 2,5 milyar dolarlık çıkış 4 milyar dolarlık net hata ve noksan girişi ve 2 milyar dolarlık rezervle finanse edildi.

İlk 6 aydaki 32,4 milyar dolarlık açık ise 2,6 milyar dolarlık finans hesabı girişi, 17,5 milyar dolarlık net hata ve noksan girişi ve 12,3 milyar dolarlık rezervle finans edildi.

NEBATİ’DEN ÖZTRAK’A TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ı etiketleyen Bakan Nebati, şunları belirtti:

* “Sayın Faik Öztrak, sorumsuzca yaptığınız açıklamalara partinizin siyaset çizgisini bildiğimiz için artık hiç şaşırmıyoruz. Ancak büyük resmin sadece bir köşesini gösterip eksik bilgiyle gerçeği çarpıtma çabanız asla kabul edilemez.

* Her şeyden evvel sizin pervasızca ‘uyduruk’ diye tabir ettiğiniz model kapsamında ve gelişen koşullara göre devreye aldığımız uygulamalar sayesinde üretimde, büyümede, ihracatta ve istihdamda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmaya devam ediyoruz.

* İhracatımızdaki önemli artışa rağmen cari dengedeki bozulmanın ana sebebi küresel çalkantılar sonucunda enerji emtialarında son 2 yıldan bu yana gerçekleşen astronomik fiyat artışlarıdır.

* Örneğin dünyada doğalgaz fiyatları salgın başlangıcı olan 2020 yılından bu yana 10 kattan daha fazla bir artış göstermiştir.

* İşte tam da bu yüzdendir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Abdülhamid Han sondaj gemimizi de devreye alarak toplamda 2 sismik araştırma ve 4 sondaj gemisiyle dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosu oluşturarak milletimizin hizmetine sunduk.

* Cumhurbaşkanımızın bugün 34 Hidroelektrik Santrali'nin açılışını yapması, Mavi Vatan, Karadeniz Doğalgazı, Akkuyu Santrali, devam eden karasal sondaj çalışmaları, yeşil enerji yatırım ve desteklerimiz de hep bu yüzdendir.

* Bu kazanımlar, spekülatif ve çarpıtılmış tweetler atarak değil, milletimizle birlikte birçok cephede verdiğimiz kararlı mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz kazanımlardır.

“NET HATA NOKSAN KALEMİ KAYNAĞI BELİRSİZ BİR PARA GİRİŞİ DEĞİLDİR”

* Sizin de Hazine Müsteşarı olduğunuz dönemden bilmeniz gerektiği üzere ‘net hata noksan’ kalemi, farklı yerlere çekmeye çalıştığınız gibi ‘kaynağı belirsiz’ bir para girişi değildir. Teknik hesaplamalarda zaman uyumsuzlukları, beyan hataları gibi durumları kapsar.

* Eski göreviniz itibarıyla çok iyi bildiğinizi umduğum bu konuda vatandaşlarımızın zihnini bulandırmaya dönük manevralarınızı milletimizin takdirine bırakıyorum.

* Cari denge konusuna dönecek olursak, içinde bulunduğumuz 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde enerji hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesinde 8,1 milyar dolar; yıllık bazdaki cari işlemler dengesindeyse 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık.

* Büyümenin güçlü olduğu bir dönemde, enerji hariç cari dengedeki bu olumlu görünüm, gerçekleştirdiğimiz yapısal dönüşümlerin bir yansımasıdır.

* 2020 yılında 28,9 milyar dolar olan enerji faturamız 2021 yılında 50,7 milyar dolara yükselmiştir. Ulaştığımız ekonomik büyüklüğün ve rekor seviyede artan küresel enerji fiyatlarının sonucu olarak bu faturanın 2022 sonunda 100 milyar dolar seviyelerine yükselmesi öngörülmektedir.

* Aşağıya enerji hariç cari işlemler dengesi tablosunu da bırakıyorum. Baktığınızda siz de rahatlıkla göreceksiniz ki pandeminin zirve yaptığı 2020 yılı dışında son yıllarda istikrarlı bir enerji hariç cari fazla söz konusudur. Gerçek budur.

FAİK ÖZTRAK NE DEMİŞTİ?

Öztrak, bugün sosyal medya hesabından ekonomiye dair bazı paylaşımlar yapmıştı. Öztrak, şunları belirtmişti:

* “1) Nasreddin Hocanın borç ödeme fıkrasına benzer uyduruk bir model piyasaya sürdüler. Faiz inecek, döviz kuru çıkacak, cari açık kapanacak, rezervler dolup taşacak, döviz kuru düşecek, enflasyon gerileyecekti. Sonuç: Cari açık bu yılın ilk yarısında son 11 Yılın rekorunu kırdı.

2) 2022’nin tamamı için hedeflenen cari açık; daha yılın ilk yarısında neredeyse ikiye katlandı. Müteahhit neyi taahhüt ettiğini bilir. Nebati Bakan KKM'den hemen sonra “bu işin sonunda cari fazla vereceğimiz açık” diyordu. Sonuç cari açığın patlaması oldu.

3) Getirdikleri KKM ucubesi ne dövizi ne de cari açığı tuttu. Sadece bütçe dengelerinin ve finansal istikrarın altına konmuş bir atom bombası oldu. Ülkede finansal güven bitti. Güven kalmadığı için bıraktık cari açığın kapanmasını, açığın finansmanında bile sıkıntı başladı.

4) Yılın ilk yarısında cari açığın; yüzde 54'ü (17,5 milyar $) kaynağı belirsiz para girişiyle, yüzde 38'i (12.3 milyar $) döviz rezervleri eritilerek finanse edildi. Bu bile ülkede ne finansal istikrar ne de güven bırakmadıklarının ispatıdır.

5) Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Ne dövizi tutabilen, ne de finansal istikrarı sağlayabilen bu uygulamadan vazgeçin. Milletin sırtına bindirdiğiniz bu yükü alın. Artık ekonomide aklıselime dönün. Maceracı politikaları terk edin. Aksi takdirde yaşanacaklardan siz sorumlusunuz.

* ‘2023 hedefleri dedik, dudak büktüler’ diyen, ya hedeflerini bilmiyor, ya da rakam okumayı bilmiyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 2023 hedeflerinin altında ezilenler, 2053’e randevu veremez.

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