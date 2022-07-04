Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Zamlı öğretmen maaşı belli oldu
Öğretmen maaşı milyonlarca çalışanın merak konusu oldu. Memur maaşı zamlarının belirlenmesiyle birlikte yılın ikinci 6 ayında verilecek öğretmen maaşı ortaya çıktı. 1/4 derecede öğretmen maaşı 8.668 liradan 12.282 liraya çıktı.
Öğretmen maaşı, enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli oldu. Haziranda yıllık TÜFE yüzde 78,62'ye çıktı. Tüketici fiyatları 2022 Ocak-Haziran döneminde yüzde 42,35 artış gösterdi. Bununla birlikte memur, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranları oraya çıktı.
ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 41,69 oranında zam yapıldı.
Yapılan son zamla ardından öğretmenler 12.282 lira, polisler 13. 752 lira, hemşireler 11.833 lira, vaizler ise 12.756 lira maaş alacak.