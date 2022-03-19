Oligarkların el konulan varlıkları Ukrayna’ya aktarılabilir

Avrupa Birliği, el koyduğu Rus oligarkların varlıklarının Ukrayna için kullanılmasını değerlendiriyor. Konuyla ilgili henüz karar verilmediği, ilk görüşmelerin yapıldığı aktarıldı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, yaptırım uygulanan Rus oligarkların varlıklarını Ukrayna için kullanmayı değerlendiriyor.

Bloomberg’e konuşan konuyla ilgili üç kaynağın verdiği bilgiye göre, söz konusu kaynağın savaş yaralarını sarmada kullanılması düşünülüyor. Söz konusu tasarı henüz erken aşamada.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Sözcüsü Eric Mamer, şu aşamada söz konusu varlıkların dondurulmuş olduğunu, başkanlığa bu yönde herhangi bir talep gelmediğini söyledi.

SADECE İTALYA’DA 780 MİLYON DOLARLIK EL KOYMA

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gerekçesiyle AB, aralarında Rusya’nın en zengin isimlerinin olduğu çok sayıda oligarkı yaptırım kapsamına almıştı. Yaptırım kararlarının ardından AB üyesi bazı ülkeler, aralarında süperyatlar, özel jetler ve gayrimenkullerin olduğu varlıklara el koydu.

Sadece İtalya’da dondurulan Rus varlıklarının tutarı 780 milyon Euro’ya ulaştı.

YAPTIRIMLAR İÇİN KOORDİNASYON

AB, yaptırım kararlarının üye ülkelerin tümünde uygulanması için “dondur ve el koy” görev gücü oluşturacağını önceki gün açıklamıştı. Bu görev gücüyle birlikte üye ülkeler arasında yaptırımlar ve Rusya ve Belarus’tan zenginlerin varlıklarına el konulmasıyla ilgili bilgi paylaşımı yapılacak ve atılacak adımlar koordine edilecek.

AB ayrıca, yaptırımların uygulanması konusunda aralarında ABD ve Avustralya’nın olduğu G7 ülkeleriyle birlikte çalışacak.

Söz konusu ülkeler “Rus elitler, vekilleri ve oligarklar” isimli görev gücü kapsamında, Rusya’da kurum ve kişilerin varlıklarını tespit edip el koyma konusunda birlikte çalışacak.

Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan yaklaşık 300 milyar dolarlık rezerviyle ilgili hangi adımların atılacağı ise henüz belirsiz.

‘UKRAYNA DAYANIŞMA FONU’ GÜNDEMDE

Öte yandan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğünü ve Ukrayna Dayanışma Fonu kurulması ihtimalini değerlendirdiklerini belirtmişti.

Burada biriken fonun, kısa vadede Ukrayna’nın savaş ve temel hizmetlerle ilgili harcamalarında, uzun vadede ise ülkenin yeniden inşasında kullanılabileceği belirtiliyor.

Michel, uluslararası bağışçılar konferansı düzenlenerek katkıların alınabileceğini de söyledi.

BATI’NIN SİLAHI YAPTIRIMLAR

Batı ülkeleri, rakiplerine karşı yaptırım silahına sık sık başvuruyor. Rusya, Ukrayna’yı işgali gerekçesiyle Batı ülkelerinin en çok yaptırım uyguladığı ülke konumuna yükseldi.

Rusya’nın işgali nedeniyle kişilerin cezalandırılması ise hukuki tartışmaları beraberinde getirdi.

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