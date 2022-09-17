Onbinlerce çiftçinin tarlası ipotek edildi

Türkiye'de son 3 yılda 800 bine yakın taşınmaz özel ve kamu bankalarınca ipotek edildi.

Deniz AYHAN

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2019 yılından 2022 yılının Ağustos ayına kadar 796 bin 968 taşınmazın (konut, arsa, tarla) özel ve kamu bankalarınca ipotek edildiğini açıkladı. Manisa'da 36 bin 944, İzmir'de 28 bin 151, Denizli'de 26 bin 97, Aydın'da 24 bin 685, Afyon'da 23 bin 990, Antalya'da 23 bin 683, Yozgat'ta 21 bin 866 taşınmaz ipotek edildi. Bu sayı Ankara'da 19 bin 451, İstanbul'da 9 bin 994 oldu. Cebri satış ile el değiştiren taşınmaz sayısı da 35 bin 828 oldu. Öte yandan aynı tarihlerde 8 bin 985 arsa, tarla, 171 bin 914 adet konut ve işyeri yabancılar tarafından satın alındı.

KRİZ ETKİLİYOR

Genelde ipotek tesis edilen taşınmazların incir, zeytin, fidan, kavak, meyve, sebze, çay, narenciye, elma, sera, fındık, fıstık, pamuk, tütün, pirinç, çeltik gibi alanları kapsadığını söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ekonomik krizin ülkemizde giderek derinleşmesi her kesimi ciddi ölçüde etkileyip mağdur etti. Dar ve sabit gelirliler ile gelir gider dengesi bozulan kesimlerin elde avuçta olanı tüketmesi taşınmazlarının da borç ya da icra yoluyla elden çıkmasına yol açtı” dedi.