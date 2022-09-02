Onlyfans’ın sahibi son 2 yılda 517 milyon dolar kazandı

Erotik içeriklerin para karşılığı paylaşıldığı bir platform olan Onlyfans'ın sahibi son iki yılda kazancını katladı. Radvinsky son iki yılda 517 milyon dolarlık kazanç elde etti.

Sozcu.com.tr

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Erotik ve pornografik içeriklerin para karşılığı paylaşıldığı bir platform olan Onlyfans’ın sahibi Leo Radvinsky son iki yılda 517 milyon dolarlık kazanç elde etti.

Financial Times’ın haberine göre, Ukrayna asıllı Amerikalı bir pornografi uzmanı ve internet girişimcisi olan Radvinsky’e yapılan temettü ödemeleri şirketin kârının katlandığını gösterdi.

Radvinsky’e yapılan ödemeler 2021 yılı için 284 milyon dolar, bu yıl için 233 milyon dolar oldu. Bu ödemeler Radvinsky’i İngiltere’nin en zengin internet girişimcilerinden biri haline getirdi. Veriler corona virüs pandemisi sırasında OnlyFans’ın üye sayısının da katlandığını gösterdi.

BİR YILDA 4,8 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Şirket, yıllık raporunda, 2021 yılı Kasım ayına kadar olan vergi öncesi kârının 61 milyon dolardan 433 milyon dolara yükseldiğini, gelirlerin ise 358 milyon dolardan 932 milyon dolara çıktığını açıkladı. OnlyFans kullanıcıları, pornografi, egzersiz önerileri ve yemek pişirme ipuçları için 2021’de platformda toplamda yaklaşık 4,8 milyar dolar harcadı.

Onlyfans fitness eğitmenleri, müzisyenler ve erotik yıldızlar gibi pek çok içerik üreticisinin video kliplerini, mesajlarını ve makalelerini doğrudan hayranlarına satmalarına izin veriyor. Hayranlar bu kişilere ayda 5 ila 50 dolar arasında ödeme yaparken şirket bu ödemelerden yüzde 20 komisyon alıyor.

YASAKLAMAK İSTEDİLER

Radvinsky, 2018’de OnlyFans’ı satın almadan önce servetini çevrimiçi pornografi ve canlı video sektöründe kazanmıştı. Satın alımdan sonra şirketin kurucuları girişimci Tim Stokely, ve babası eski bankacı Guy Stokely geçen yıl şirketten ayrıldı.

Şirketin çeşitli içerikleri olsa da ağırlıklı olarak pornografik içerikten para kazandığı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl şirket pornografiyi yasaklayacağını duyurmuş ancak kullanıcılardan gelen eleştirilerin ardından geri adım atmıştı. Şirket kurucusu Stokely, Financial Times’a verdiği demeçte, yasaklama eyleminin bankalar tarafından istendiğini belirtmişti.

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