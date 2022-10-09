Onur Air’e ait hacizli uçak, 80 milyon TL’ye satışa çıkarıldı

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi borcu nedeniyle haczedilen Onur Air'e ait Airbus A321 tipi yolcu uçağı 80 milyon TL'ye satışa çıkardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İlan.gov.tr adlı internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi, borcu nedeniyle haczedilen OnurAir’e ait TC-OEA kuyruk tescilli Airbus A321 modelinde yolcu uçağını satışa çıkardı.

Uçağın birinci açık artırması 26 Ekim Çarşamba günü saat 11.40-11.45 arasında Yenişehir Mahallesi, Kardelen Sokak No:10 Pendik/İstanbul adresinde yapılacak. İlk açık arttırmada alıcı bulunmadığı takdirde 27 Ekim Perşembe günü aynı yer ve saatte ikinci açık oturum yapılacak. Uçak 80 milyon TL’den satışa çıkarıldı.

BORCUNDAN DOLAYI HACİZLİ UÇAK

İnternet sitesinde yer alan ilanda, “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna istinaden Kurumumuza borcundan dolayı hacizli olan aşağıda cins, miktar ve muhammen bedeli yazılı uçak satışa çıkarılmıştır. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurmaları, satış şartnamesinin icra satış dosyasından görülebileceği, masrafın ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderileceği, ihalenin feshi davası açanların dosyamıza derkenar sunmaları, derkenar sunulmaması halinde müteakip işlemlere devam edileceği , iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur” denildi.

54 BİN 465 SAAT UÇUŞ YAPTI

İlana göre 1997 yılında üretilen TC-OEA kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağı toplam 54 bin 465 saat uçuş yaptı. Maksimum kalkış ağırlığı 89 bin 400 Kg. Motorlar 2 Adet International Aero V2533A5 No.1 Seri No:-,No.2 Seri No:-Kapasitesi 2 pilot+6 kabin memuru+220 yolcu kapasiteli. Uçak uzun süre yerde beklediği için gövde üzerinde boya hasarları bulunuyor.

Uçağın motorlarının olmadığı ve yerlerinin boş olduğu, motorlarla birlikte ana komponentler (Nose Cowl, Idg, Egsoz,Cna),yedek motor(Apu),Kaçış Slaytları(2 adet kapı,1 adet gövde üstü) ve Kabin Taşınabilir Yangın Tüpleri (3 adet) bulunmuyor.10Mk Tape Rpdr Pes,2 Tv Qar,8 Mk Mux Pes Maın Etiketli 3 Adet Aviyonik cihaz yeri boş bulunuyor. Uçağın teknik kayıt defteri olmadığı için periyodik Kontrollerinin yapılıp yapılmadığının kayıtlarının incelenemediği de açıklandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir CHP'den 'yurtdışı Türklerin araçları 5 yıl Türkiye'de kalsın' teklifi