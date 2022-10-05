Abone Ol

OPEC+ grubu günlük petrol üretimini azaltma kararı aldı

OPEC+ grubu kasımdan itibaren günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı aldı

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
OPEC+ grubu günlük petrol üretimini azaltma kararı aldı

Ayrıntılar geliyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster