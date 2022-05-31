Orban’dan ‘petrol ambargosu’ mesajı: Macarlar gece rahat uyusun

Macaristan'ın kullandığı Rus petrolünün ambargodan muaf tutulması sonrası Macaristan Devlet Başkanı Orban, Macarları yüksek fiyatlardan koruduğunu belirterek, "Aileler bu gece huzur içinde uyuyabilir" dedi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dün Macaristan'ın itirazlarını aşarak Rusya'dan ham petrol ithalatının yüzde 90 oranında azaltılması için prensipte anlaşarak Rusya'ya karşı şu ana kadarki en ağır yaptırımlar üzerinde uzlaşı sağladı.

Ancak Macaristan’ın petrol sevkiyatının gerçekleştiği Druzhba boru hattının son ambargodan muaf tutulması, Macar hükümeti tarafından Avrupa Komisyonu’na karşı büyük bir zafer olarak sunuldu.

Macaristan Rus petrolüne bağımlı olduklarını ileri sürerek Avrupa Birliği’nin Moskova’ya dönük ambargo kararını ve AB yaptırım paketini veto etme tehdidinde bulunmuştu. Bu yüzden karar haftalar süren tartışmaların ardından alındı.

‘AİLELER RAHAT UYUSUN’

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dün gece geç saatlerde konu ile ilgili yayınladığı video mesajında Macar ailelere seslenerek, ambargonun Avrupa’nın geri kalanı için getireceği pahalı yakıt ve ısınma maliyetlerinden korunarak yataklarında rahat uyuyabileceklerini söyledi.

Orban, “Aileler bu gece huzur içinde uyuyabilir, en tüyler ürpertici fikri dışarıda tuttuk” dedi.

Orban, elektrik ve yakıt fiyatlarını düşük tutma sözü vererek geçen ay üst üste dördüncü seçim zaferini kazanmış, ancak geçen hafta, sübvansiyonların maliyetini karşılamak için yeni vergiler açıklamıştı.

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