Orta Vadeli Program açıklandı… İşte hükümetin enflasyon ve dolar tahminleri

Orta Vadeli Program, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda hükümetin büyüme, işsizlik, enflasyon ve dolar/TL kuru tahminleri de yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program (2023-2025) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Programda, ekonomik büyüme tahmini 2022 ve 2023 yılları için yüzde 5, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 5,5 oldu.

İşsizlik oranı tahminleri 2022 için yüzde 10,8, 2023 için yüzde 10,4, 2024 yılı için yüzde 9,9, 2025 için yüzde 9,6 olarak açıklandı.

Yıl sonu tüketici enflasyonu tahminleri 2022 için yüzde 65, 2023 için yüzde 24,9, 2024 için yüzde 13,8, 2025 için yüzde 9,9 oldu.

Cari işlemler açığının milli gelire oranı tahminleri, 2022 için yüzde 5,9, 2023 için yüzde 2,5, 2024 için yüzde 1,4, 2025 için yüzde 0,9 oldu.

Hükümet milli gelir için tahminlerini TL ve ABD doları cinsi de paylaştı. Bu tahminlere göre hükümetin ortalama dolar/TL kuru tahminleri 2022 yılı için 16,62, 2023 yılı için 21,52, 2024 yılı için 24,62, 20225 yılı için 25,76 oldu.



CARİ FAZLA HEDEFİ OVP’DE YOK

Şirketlere ucuz kredi sağlamak için faizleri indiren ancak enflasyonu ve döviz kurlarını patlatan hükümetin en büyük vaadi cari fazla vermekti ancak OVP’de bu hedef yer almadı.

2021’de 13,6 milyar dolar olan cari açığın 2022’de 47,3 milyar dolara yükselmesini bekleyen hükümet, 2023’te 22 milyar dolarlık, 2024’te 13,7 milyar dolarlık, 2025’te 10 milyar dolarlık açık bekliyor.

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