Otel doluluklarına bayram tatili dopingi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yaklaşan bayram tatili öncesi yüzde 100'e yakın doluluk oranları yakaladıklarını söyledi.

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Yaklaşan Kurban Bayramı tatili ile birlikte Ege Bölgesi’ndeki konaklama tesislerinde rezervasyon talebi arttı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Birliği Başkanı Mehmet İşler, “Sadece Foça değil; Çeşme, Alaçatı, Gümüldür, Pamucak, Selçuk, Dikili, Ayvalık’a kadar ulaşan noktalarda, hemen hemen yüzde 100 doluluk oranlarını yakalamış durumdayız” dedi.

İşler, Türk turizminin bu yıl devam eden Rusya-Ukrayna savaşına rağmen bu sezon hedefin 42 milyon turist olduğunu ifade etti.

KİŞİ BAŞI 500 TL’DEN BAŞLIYOR, 15 BİN TL’YE ÇIKIYOR

Ege Bölgesi’nde her kesimden vatandaşın tatil yapabileceği şekilde çeşitli seçeneklerin olduğunu vurgulayan İşler, “Çadır, pansiyon, 5 yıldızlı oteller Ege’de mevcut. Şu anda kişi başı 500 liradan başlayan oda kahvaltı seçeneğinden 15 bin liraya kadar geniş bir yelpazede herkes kendine göre konaklama türünü bulabiliyor” dedi.

Foça’da tatil yapan İngiliz turistlerden Emily Nicholls ise, Türkiye’de olmaktan ve tatil olanaklarından çok memnun olduğunu söyledi. Nicholls, “İngiltere’den geldim. Burada hava çok güzel. Otel çok güzel. Yemekleri çok beğendim” dedi. (DHA)

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