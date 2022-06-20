Otelde temizlik işçisiydi, milletvekili seçildi

Fransa'da dün Macron'un yenilgisiyle sonuçlanan genel seçimlerde bir temizlik işçisi de milletvekili seçildi. Sol ittifakın adayı olan Afrika kökenli kadın, Macron'un eski spor bakanını geride bıraktı.

Sozcu.com.tr

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Fransa'da dün yapılan milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ensemble (Birlikte) ittifakı çoğunluğu sağlayamayarak yenilgi alırken, Macron'un eski spor bakanı da bir temizlik işçisi karşısında yenilgiye uğradı.

48 yaşındaki Fildişi Sahili doğumlu Rachel Keke, Fransa'nın milletvekili seçilen ilk temizlik işçisi olarak tarihe geçti.

22 AYLIK GREVE ÖNCÜLÜK ETMİŞTİ

Paris'te Ibis Otel'de 2019’da başlayıp 22 ay süren ve zaferle sonuçlanan temizlik işçileri greviyle adını duyuran Keke, dün ikinci turu düzenlenen genel seçimde Macron'un eski spor bakanı Romanya kökenli Roxana Maracineanu'yu geride bırakarak seçildi.

1999'da Fransa'ya göç eden ve 2015 yılında Fransa vatandaşlığı elde eden Keke, otellerde oda temizliği öncesinde kuaför ve süpermarkette kasiyer olarak çalışmıştı.

Val-de-Marne kentinden sol ittifakın adayı olarak milletvekili seçilen Keke, seçimin ilk turunda oyların yüzde 37'sini alarak birinci olmuş, ikinci sıradaki rakibi, eski dünya şampiyonu yüzücü Maracineanu oy oranı yüzde 24'te kalmıştı.

Keke, AP'ye yaptığı açıklamada, “Siyah kadınlara, her şeyin mümkün olduğunu söylemekten gurur duyuyorum” demiş, mecliste işçilerin sesi olacağını söylemişti.

MACRON YENİLDİ

İki ay önce yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’un partisi Ensemble (Birlik), dünkü seçimlerle birlikte Ulusal Meclis’te çoğunluğu kaybetti.

577 sandalyeli Ulusal Meclis’te çoğunluk için 289 sandalye gerekiyordu ancak Macron’un partisinin milletvekili sayısı 245’te kaldı.

Bu sonuçla, 30 yıl sonra ilk kez bir hükümet, parlamento çoğunluğunu elde edememiş oldu.

Sol çizgideki Jean-Luc Melenchon’un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi’nin yanı sıra Sosyalist Parti, Komünist Parti ve Yeşiller Partisi’nin oluşturduğu NUPES (Yeni Ekolojik ve Sosyal Halk Birliği) ittifakı seçimde 133 milletvekiliyle ikinci olurken, aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi Ulusal Birlik ise 89 milletvekiliyle üçüncü sırada yer aldı.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partiler de 64 milletvekili çıkardı.

Bu sonuçlarla birlikte, Macron’un emeklilik yaşını 62’den 65’e çıkarma planının da hayata geçmesi çok zor hale geldi.

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