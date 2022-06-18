Özelleştirme devirlerinde Rekabet Kurumu’na bildirim limiti 8 kat arttı

Özelleştirme yoluyla devirlerde Rekabet Kurumu'na bilidirim rakamı 8 kat artırıldı.

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Rekabet Kurumu tarafından yayımlanan tebliğle, özelleştirme yoluyla devralmaların hukuki geçerlilik kazanabilmeleri için, kuruma yapılacak ön bildirimlerde ve izin başvurularında 30 milyon olan sınır 250 milyon liraya çıkarıldı.

Buna göre özelleştirme yolu ile devralmalarda mal ve hizmet üretimi 250 milyon lirayı aşmıyorsa, ihale şartnamesi kamuoyuna duyurulmadan önce Rekabet Kurumu’na bildirme şartı aranmayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğin tam metni şöyle:

MADDE 1- 18/4/2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30 milyon” ibaresi “250 milyon” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

2013 tarihli tebliğin 3. müddesi şöyle:



MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki özelleştirme yolu ile devralma işlemlerinde; özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin cirosunun 30 milyon Türk Lirasını aşması halinde, ihale şartlarının kamuoyuna duyurulmasından önce, Rekabet Kurumuna ön bildirimde bulunularak, rekabetçi bir yaklaşım ile özelleştirme sonucu pazarda ortaya çıkacak sonuçlara ilişkin genel ve 4054 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında ortaya çıkabilecek mahzurlara ilişkin spesifik unsurlara ilişkin değerlendirmeleri içerecek ve bu konularda ihale şartnamesinin hazırlığına esas olacak Rekabet Kurulu görüşünün alınması zorunludur. Cironun hesaplanmasında, özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin bir mevzuat hükmüne dayalı olarak mahalli idareler de dahil kamu kurum veya kuruluşlarına yaptığı satışlar dikkate alınmaz. İlginizi Çekebilir Özelleştirilen liman yönetimlerinde AKP'li eski vekiller, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık çalışanları var İlginizi Çekebilir Erdoğan bürokrasiyi silkeledi: Özelleştirme İdaresi Başkanı ve 75 defterdar değişti