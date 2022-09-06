Çeşme’nin en değerli konumunda iki arazi daha özelleştiriliyor

AKP iktidarı Ege ve Akdeniz’in cennet köşelerindeki kamu arazilerini özelleştirme yoluyla haraç mezat satmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 3 ildeki 7 taşınmazı daha satışa çıkardı.

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, söz konusu özelleştirme işlemleri “satış” yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, İzmir’in Çeşme ilçesinde iki, Kütahya’nın merkez ilçesinde bir, İstanbul’un Tuzla ilçesinde dört taşınmazın satışı yapılacak.

3 MİLYON TL TEMİNAT

Taşınmazların ihalesi için geçici teminat tutarları ise 300 bin lira ile 3 milyon lira arasında değişiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” ve ardından “açık artırma” usulleriyle gerçekleştirilecek.

İzmir’deki taşınmazlar için son teklifler 27 Eylül’e, Kütahya ve İstanbul’dakiler için ise 28 Eylül’e kadar alınacak.

İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alarak ayrı ayrı teklif sunması ve ilgili belgeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığının “Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA” adresine, son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi gerekiyor. (AA)

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