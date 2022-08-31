Özgür Demirtaş: 300 liraya anca 3 karpuz alırsınız

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, maaş promosyonu için kampanya yürüten polislere destek verdi. Demirtaş, EMNİYET SEN Başkanı Faruk Sezer'in "300 liralık promosyon polisin faydasına mıdır?" sorusuna "300 liraya anca 3 karpuz alırsınız. O da şekerli su" dedi.

Yusuf DEMİR

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EMNİYET SEN’in başlattığı 330 bin polise adil maaş promosyonu kampanyasına Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan destek geldi.

EMNİYET SEN Genel Başkanı Faruk Sezer, Polis Teşkilatı’nda daha önce görülmemiş şekilde 1 milyon tweet’i geçerek büyük destek topladığı kampanyasında ekonomistlere de çağrıda bulunmuştu.

“BU ANLAŞMA PERSONELİN FAYDASINA MI?”

Sezer önceki gün Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ı da etiketleyerek paylaştığı mesajında şu çağrıda bulunmuştu:

“Bugün ekonomistlere soracağız… Sayın @ProfDemirtas

bir konuda destek istiyoruz. 330 bin personeli olan bir kurum, bir banka ile 5 yıl için ayda 300 lira ödemeli maaş promosyon anlaşması yapmışsa, bu anlaşma ekonomik şartlara göre personelin faydasına mıdır?

Birçok kurum ve kuruluşun 3 yıllık süreliğine, 3 bin kişi için, 5 bin kişi için 25 bin, 30 bin hatta 41 bin 500 liraya anlaşma yaptığı düşünülürse, EGM'nin 5 yıllığına aylık 300 liraya anlaşma yapmasında ekonomik fayda var mıdır?”

PROF. DR. DEMİRTAŞ: “ANCA 3 TANE KARPUZ ALIRSINIZ”

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Faruk Sezer’in çağrısına kayıtsız kalmadı. Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“300 liraya anca 3 tane karpuz alırsınız. O da şekerli su… Konunun özü: çok düşük maalesef.

Her meslek grubu değerli, polisler de dahil bir çok meslek grubunda ücretler, daha doğrusu, ALIM GÜCÜ inanılmaz düşük durumda.”

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