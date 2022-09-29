Öztrak: Son bir haftada 2,5 milyar dolar döviz rezervi yakıldı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, son bir haftada 2,5 milyar dolar döviz rezervinin yakıldığını belirterek bu rakamın 20 Mayıs'tan bu yana, tek bir haftada yakılan en yüksek döviz rezervi olduğunu söyledi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından 1 Ocak 2021 tarihinden 23 Eylül 2022 tarihleri arasında Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinin gösterildiği bir grafik paylaşarak, son bir haftada 2,5 milyar dolar döviz rezervinin yakıldığını belirtti.

“SON BİR HAFTADA 2,5 MİLYAR DOLAR DÖVİZ REZERVİ YAKMIŞ”

Öztrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* “Nebati Bakan ‘Epistemolojik kopuş', ‘Nöro ekonomi' derken son bir haftada 2,5 milyar dolar döviz rezervi yakmış.

* 20 Mayıs’tan bu yana, tek bir haftada yakılan en yüksek döviz rezervi. SWAP hariç net rezervler -55,4 milyar dolar ile 21 Ocak haftasından bu yana en düşük seviyesinde.”

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