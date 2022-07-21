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Öztrak, tabloyu paylaştı: Şahlanmış gidiyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Hazine'nin faiz yükü şahlanıyor. ‘Faizin en büyük düşmanı biziz’ diyen beceriksizler elinde; iç borca ödenecek faiz, borcun anaparasını aştı, gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Öztrak, tabloyu paylaştı: Şahlanmış gidiyor

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yüzde 78'e yükselen resmi enflasyona rağmen politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Hazine'deki faiz yüküne dikkat çekti.

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Hazine İçi Borç Ödeme Projeksiyonu'nun grafiğini paylaşan Öztrak, faiz ve anapara arasındaki farka dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“TCMB’yi işlevsiz hala getirenler, ‘Nastı, pastı' derken; Hazine’nin faiz yükü şahlanıyor. ‘Faizin en büyük düşmanı biziz' diyen beceriksizler elinde; iç borca ödenecek faiz, borcun anaparasını aştı, gidiyor. “

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