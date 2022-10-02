Öztrak’tan Erdoğan’a: Madem ‘düşürme’ kabiliyetin vardı, enflasyonu yüzde 107’ye neden çıkardın?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert çıktı. Öztrak, "Madem ‘düşürme’ kabiliyetin vardı, enflasyonu yüzde 19'lardan yüzde 107'ye neden çıkardın?" diye sordu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dünyadaki gelenekse üretim ve tedarik kanallarında yaşanan bozulmalara karşı güçlü altyapımızla, genç ve zengin insan kaynağımızla, esnek iş yapma modellerimizle öne çıktık. Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Hâlbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık ondan sonra da düşürdük.”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın “Enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz” sözlerine İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı ücretliler enflasyonu verileri üzerinden cevap verdi.

“YARIN MAKYAJLI RAKAMLAR AÇIKLANACAK”

Sosyal medya hesabından İTO ücretliler ve TÜİK Tüketici Enflasyonunu gösteren grafiği paylaşan Öztrak, “İTO’nun ücretliler enflasyonu Eylül’de yüzde 107,4 ile rekor kırdı. Yarın TÜİK makyajlı rakamlarını açıklayacak. Aradaki makas daha da açılacak. Erdoğan millete şunun cevabını vermeli: Madem “düşürme” kabiliyetin vardı, enflasyonu yüzde 19’lardan yüzde 107’ye neden çıkardın? Bunu niye istedin?” diye sordu.

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