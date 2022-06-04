Öztrak’tan TÜİK açıklaması: Ekşi yiyenler hakkında gerekenler yapılacak

Açıkladığı enflasyon oranları tartışma yaratan ve istifa depremlerinin yaşandığı TÜİK ile ilgili CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İş başına gelir gelmez TÜİK’in başta enflasyon ve milli gelir olmak üzere yayımladığı tüm istatistikler ciddi bir denetimden geçecek. Ekşi yiyenler hakkında gerekenler yapılacak" dedi.

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Mayıs ayı enflasyon oranları tartışma yaratan Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) üst düzey istifa haberleri gelmişti. Son günlerde üst düzey yöneticileri istifa eden TÜİK’te 20 bölge müdürünün ataması yapıldı. Gelişmeleri değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP iktidarında TÜİK hakkında atılacak adımı da açıkladı.

“TÜM İSTATİSTİKLER CİDDİ BİR DENETİMDEN GEÇECEK”

Faik Öztrak, şu değerlendirmede bulundu:

* “TÜİK ‘de üst düzey yöneticilerden sonra bölge müdürleri de değiştiriliyor. Ne yaparsanız yapın.

* İş başına gelir gelmez TÜİK'in başta enflasyon ve milli gelir olmak üzere yayımladığı tüm istatistikler ciddi bir denetimden geçecek. Ekşi yiyenler hakkında gerekenler yapılacak.”

ERDOĞAN'A ‘GEZİ' YANITI

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Gezi olaylarıyla başlayan ihanetlerin ülkemize ödettiği ağır bedeller olmasa bugün 1,5 trilyon doları bulan milli gelirle çok farklı bir yerde olacaktık” şeklindeki açıklamasına yanıt veren Öztrak, “Oynamayı bilmeyen gelin, yerim dar dermiş” ifadelerini kullandı.