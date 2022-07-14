Pakistan kredilerin devamı için IMF’yle anlaşmaya vardı

IMF ve Pakistan arasındaki yeni anlaşma uyarınca ağustosta Güney Asya ülkesine yaklaşık 1,2 milyar dolarlık ödeme gerçekleştirilecek. Pakistan'ın döviz rezervleri sert gerilemişti.

Sozcu.com.tr

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Pakistan, Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) kredi programını sürdürmek için anlaşmaya vardı.

Bloomberg'in haberine göre isminin açıklanmasını istemeyen bir Pakistan hükümet yetkilisi, IMF'nin nihai onayını vermesinin ardından ağustosta 1,2 milyar dolarlık bir ödeme beklendiğini söyledi.

IMF’nin kredi programının büyüklüğünü 1 milyar dolar artırarak 7 milyar dolara çıkarmayı ve Haziran 2023'e kadar uzatmayı kabul ettiği aktarıldı.

Pakistan'daki IMF temsilcileri ve ülkenin maliye bakanlığının, konuyla alakalı görüş almak için atılan e-postalara yanıt vermediği bildirildi.

KEMER SIKMA POLİTİKALARI UYGULANACAK

IMF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada da Nathan Porter'ın liderlik ettiği IMF ekibinin Pakistan'ın ekonomik programı kapsamında gerçekleştirilen görüşmeleri sonuçlandırdığı belirtildi.

Pakistan'ın zorlu bir ekonomik dönemeçten geçtiğini belirten Porter, küresel ekonomik koşulların yanı sıra iç talebi sürdürülemez bir noktaya getiren politikalar nedeniyle büyük mali ve dış açıklar verildiğini, enflasyonun yükseldiğini ve rezervlerin aşındığını söyledi.

Anlaşma kapsamında Pakistan'ın bir dizi kemer sıkma politikası uygulaması gerekecek. IMF'nin açıklamasında Pakistan hükümetinin borçlanma ihtiyaçlarının azaltılması, enerji sektöründe reformlar, enflasyonu daha makul bir noktaya getirmek için proaktif bir para politikasının öngörüldüğü belirtildi.

Yoksulluğu azaltmak ve sosyal güvenliği kuvvetlendirmek de hedefler arasında.

‘EK ÖNLEMLER İÇİN HAZIR OLUNMALI'

Açıklamada ayrıca uluslararası koşullar göz önüne alındığında Pakistanlı yetkililerin her türlü ek önlemi almaya hazır olması gerektiği vurgulandı.

Programın sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir büyüme için gerekli koşulları yaratacağı ifade edildi.

Mevcut döviz rezervleri ancak iki aylık ithalat giderlerini karşılayabilen Güney Asya ülkesinde söz konusu ödemenin rahatlama sağlaması bekleniyor.

Pakistan Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 17 Haziran itibarıyla 8,2 milyar dolara gerilediği bildirilmişti.

ENFLASYON 13 YILIN ZİRVESİNDE

Pakistan'da enflasyon 13 yılın en yüksek seviyesinde. Güney Asya ülkesi, IMF'nin koşullarını karşılamak için son iki ayda elektrik tarifelerini artırdı ve dizel pompa fiyatlarını neredeyse iki katına çıkardı.

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