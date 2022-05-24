Pandemide zenginler servetini büyüttü

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, dünyada gelir adaletsizliğinin giderek derinleştiğine dikkat çekti. En zenginlerin servetlerini yüzde 42 artırdığı belirtildi.

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İsviçre'nin Davos kasabasında 100'den fazla ülke temsilcisinin katılımıyla 22 Mayıs'ta başlayan ve 4 gün sürecek Dünya Ekonomik Forumu'nda dün Oxfam “Küresel krizlerin kazananları” başlıklı bir rapor açıkladı. Covid-19 salgını döneminde dünyanın en zengin kesiminin servetinin yüzde 42 arttığına ve 250 milyon insanın bu yıl aşırı yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekerek harekete geçilmesi çağrısı yapan Oxfam, artan eşitsizlik nedeniyle zenginlere yönelik vergilerin artırılmasını talep etti.

Oxfam Almanya şubesinin sosyal eşitsizlikler birimi raportörü Manuel Schmitt, “Dünyada milyonlarca insan öğünlerini eksiltiyor, kaloriferleri kapatıyor, faturalarını ödeyemiyor haldeyken, ‘hayatta kalmak için ne yapacağım' diye düşünürken şirketler ve arkalarındaki milyarderlerin rekor kârlara imza atması kabul edilemez” diye konuştu.

SERVET VERGİSİ

Hükümetlerin acilen harekete geçerek “süper zenginler” ve şirketlere yükümlülükler getirmesi çağrısı yapan Schmitt, Almanya'da da servet vergisinin yeniden yürürlüğe sokulmasını talep etti. Devletler arasındaki eşitsizliğe de dikkat çeken Schmitt, “Şu an düşük gelirli ülkeler borç yükü altında boğuluyor, dünya çapında eşitsizlik ve yoksulluk patlıyor” dedi.

Milyarderlerin sayısı 2 bin 668'e yükseldi

Raporda milyarderlerin sayısının 2020'den bu yana 570 kişi artarak 2 bin 668'e yükseldiği, bu kesimin toplam servetinin 12 trilyon 700 milyar dolarla dünya ekonomik hasılasının yüzde 13.9'una denk geldiği belirtildi. Raporda dünyada 260 milyon kişinin, artan eşitsizlik ve gıda fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Gıda fiyatlarında mart ayında, Birleşmiş Milletler 'in kayıtları tutmaya başladığı 1990 yılından bu yana en büyük artışlar kaydedilmişti.

Davos'ta karamsar bir atmosfer var

Artan enflasyon ve küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan S4 Capital Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sir Martin Sorrell son 3-4 aya bakıldığında muazzam bir fırtına olduğunu ifade etti. Davos'ta bir TV'ye konuşan Sorrell, Davos'ta da karamsar bir atmosfer hissedildiğini belirtti. Sorrell “Ocak ayında bu konuşmayı yapsaydık çok daha iyimser bir sohbet olabilirdi. Davos'ta şu an çok karamsar bir konuşma gerçekleştiriyoruz. İnsanlar çok mutsuz. Artan faizler var, mali ve parasal teşvikin geri çekilmesi var, Ukrayna'da savaş var, Çin'de salgın karantinası var. Bütün bunlar ekonomilere baskı uyguluyor” dedi.