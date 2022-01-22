Pastaneler de el yakıyor

Pastaneler de hayat pahalılığından nasibini aldı, fiyatlar yüzde 100 arttı. Bir bardak çay 5 lira, bir fincan salep 20 lira, bir kilo kuru pasta 50 lira oldu. Ankara’da uzun yıllardır pastane işleten Mustafa Topçu SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu.

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Cem YILDIRIM

Pastaneler de hayat pahalılığından nasibini aldı, fiyatlar yüzde 100 arttı. Bir bardak çay 5 lira, bir fincan salep 20 lira, bir kilo kuru pasta 50 lira oldu. Ankara'da uzun yıllardır pastane işleten Mustafa Topçu SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu.

Topçu, “Enflasyonu nasıl hesaplıyorlar anlamak mümkün değil. Ortalığı toz pembe gösterenler benim dükkanıma gelsin. Geçen sene 2.500 lira olan elektrik faturam 7 bin liraya çıktı. 118 liraya aldığım bir çuval un 465 lira oldu. Virüs salgınında bile burada 5 kişi çalışıyordu, bugün 2 kişiye düştük. Para kazanmıyoruz, bu işi yapmanın anlamı da yok artık. Bir an önce sandığı getirsinler'' dedi.

Lüks olmayan pastanelerde bile kısa süre önce 1.5 lira olan simit ve poğaça 3,5 liraya, 1 kilo kuru pasta 25 liradan, 50 liraya, geçen sene 2 liraya satılan ayçöreği ise 5 liraya çıktı. Bir çuval unun fiyatının 465 liraya yükseldiğini belirten Topçu şunları söyledi:

“İŞÇİ ÇIKARDIK”

*Aldığım fiyatlar ortada, gelen faturalar ortada, kazancımız ortada. Kime anlatacağız derdimizi bilmiyoruz. Vatandaş olarak tek çare diyorum ki bir an önce getirsinler sandığı vatandaş seçimini yapsın.

*Geçen sene bu zamanlar 2.500 ile 2.800 lira arasında ödemiş olduğum elektrik faturası 7 bin liraya çıktı, bir çuval unu 118 liraydı. Geçen sene bu müessesede, salgın döneminde dahi 5 kişi çalışıyorduk. Şu an 2 kişiyiz ve işçi sayısını düşürmek zorunda kaldık. Müessesemiz para kazanmıyor artık.

“ESNAF DA AÇ”

*Hesap yapamayacak durumdayız. Vatandaş aç. Enflasyon TÜİK'in yada hükümetin açıkladığı gibi değil. Nerede yüzde 36. Kağıt bardağın 3 bin tanesini ben koli halinde 250 liraya alıyordum. Şimdi bin yüz lira oldu. Poşeti 11 liraya alıyordum.

*Şu an 26 lira oldu. 18 liraya aldığım çay 44 lira. Bu enflasyon oranını kim nasıl hesaplıyor da yüzde 36 çıkıyor. Para kazanamadığım gibi elimdeki mevcut sermayemi de dükkanın içine koydum. Bu işi yapmanın da bir anlamı kalmadı. Esnaf olarak da açız, millet olarak da açız. Derdimizi nasıl anlatacağız onu da bilmiyorum.

“TOZ PEMBECİLER GELSİN”

*Akşam haberleri açtığımızda memleket toz pembe diyorlar. Neresi toz pembe? O toz pembe diyenler benim dükkanıma gelsin. Benimle görüşsün.. Vatandaş olarak tek çare diyorum ki bir an önce getirsinler sandığı vatandaş da seçimini yapsın.

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