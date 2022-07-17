Patates üreticisi isyan etti: 42 yaşındayım bu yıl ki kadar kötü dönem görmedim

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e Niğde’de üreticiler ile görüştü. Sel ve su baskınlarının patates tarlalarında ciddi hasarlar verdiğini belirten üretici Fikret Yıldız, "Patates ektik tarlaya çürüdü. Yarısı boş tarlanın. Patateste tohum sorunu da yaşıyoruz. Tarlanın yarısı çürüdüğü için yeniden ekim nedeni ile maliyetler de kurtarmıyor. 42 yaşındayım. Bu yıl ki dönem kadar kötü dönem görmedim.” dedi.

Mehmet SERBES

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de köy ve kasabalarda üreticileri de ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

“650 LİRAYA DOLAN DEPO ŞİMDİ 3 BİN LİRAYA DOLUYOR”

Bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel ve su baskınlarının patates tarlalarında ciddi hasar oluşturduğuna dikkat çeken üretici Fikret Yıldız, “Patates ektik tarlaya çürüdü. Yarısı boş tarlanın. Gübre pahalı olduğu için atamıyoruz. Mazot pahalı. Bir yıl önce traktörün deposu 650 TL’ye doluyordu, şimdi 2,5-3 bin liraya doluyor. Patateste tohum sorunu da yaşıyoruz. Tarlanın yarısı çürüdüğü için yeniden ekim nedeni ile maliyetler de kurtarmıyor. 3 bin liranın üzerine çıkarsa belki. Tarlanın sadece 3'tebirine gübre atabildik. O nedenle verim düşük olacak. Ayrıca geçmişe göre daha az alanda ekim yapabildik. Tarla 50 dönümün 30 dönümüne ekim sağladık. 42 yaşındayım. Bu yıl ki dönem kadar kötü dönem görmedim.” dedi.

“PATATES MARKETLERDE 12 LİRA AMA ÜRERİCİYE FAYDASI YOK”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer üretici dertlerini dinledikten sonra yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Mazot, gübre, ilaç ve diğer girdi maliyetlerindeki yüksek artışa rağmen, tarladan satılan ürün maliyetini zor karşılıyor. Bu durum, üreticiye değil aracıya yarıyor. Çiftçi arayış içinde ürün deseni değiştirerek hangi üründen zarar etmeme arayışında. Son yıllarda farklı ürün ile hangi üründen maliyeti çıkarırım diye ürün deniyor.”

“AŞIRI YAĞIŞLAR ÇİFTÇİLERİ VURDU”

Aşırı yağışların da üreticiyi mağdur ettiğini belirten Gürer,

“Bu yıl patates eken çiftçi birde aşırı yağışlarla ürününü zarar gördü ve yeniden ekmek zorunda kaldı. Çiftçi, ekim yaptığı ürünü girdi maliyetlerinde artış nedeni ile giderine göre değer ile ürün satmayı planlıyor. Çiftçiden tüccara ürün çıkınca fiyat artmaya başlıyor ve aracılar kar ediyor.

Tüketici ve üretici sıkıntı yaşarken birileri geliri attırarak işini sürdürüyor. Bu süreci düzenleyecek iktidar ise sorunlara seyirci. Çiftçiler için kooperatifleşip ilaç, tohum, gübre temininden ürettiği ürünü doğrudan satacağı çözüm yaratılması için önderlik şart. Patates işlenmiş ve dondurulmuş ürün olarak katma değerli ürüne dönüştürülse sorunlar azalır” dedi.

“BÖYLE GİDERSE ÜRETİM AZALIR”

Gürer, üreticilerin, büyükşehirlerde fiyatı 12 liraya kadar çıkan patatesin, bu şekilde zamlanmasının üreticiye bir katkısının olmadığını belirtti.

Patates ekiminin her geçen yıl biraz daha azaldığına işaret eden Gürer, “1999 yılında 6,5 milyon ton patates üretilen ülkemizde, TÜİK tahminine göre bu yıl 5 milyon 100 bin ton patates yetişeceği ifade ediliyor.20 milyon nüfus artmış, ancak 1 milyon tona yakın üretim azalmış, ekim sahaları da daralmış. Hububattan sonra en çok tüketilen gıda patatesti. 73 ilde patates yetişen ülkemizde böyle giderse patates üretiminin düşmesi ile patates fiyatları daha da artacak. Çiftçilerimizin kafası karışık. Zarar etmeyeceği ürün arayışı içinde ki, bu da üretilen ürün rekolte dengesini bozuyor” diye konuştu.

“ÇKS VE TARSİM ŞARTI ARANMADAN ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ”

Gürer, sel nedeniyle tarlalarının büyük bölümü çürüyen ve ikinci kez ekim yapan üreticilerin, ÇKS ve TARSİM kayıtlarına bakılmaksızın, zararlarının karşılanması ve gübre desteği sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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