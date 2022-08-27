Patron mal kaçırıyor yasa işçiyi korumuyor

Arabuluculuk sisteminden yararlanıp polis desteğiyle fabrikadan mal kaçıran patron yüzlerce işçiyi maaş ve tazminat ödemeden sokağa attı. İşçiler nöbete başladı.

Erdoğan SÜZER

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İşçi alacaklarını ödemek istemeyen patronların talebi üzerine getirilen arabuluculuk sistemi, patronların yeni emek sömürü silahı oldu. İstanbul Tuzla'da üretim yaparken Nike ve Adidas gibi uluslararası firmalarla sözleşmesi sona eren ETF Tekstil firması fabrikayı kapatıp işçilerin işine son verdi.

21 YILLIK KIDEM

Temmuz maaşlarını ödemeyen firma, yaklaşık 21 yıldır biriken kıdem tazminatları ile diğer alacakların sadece yarısını ödemek için arabulucuya başvurdu. Arabulucu devreye girdiği için mahkemeye gidip alacaklarına tedbir koyduramayan işçiler patron mal kaçırmasın diye fabrika önünde geceli gündüzlü nöbet tutmaya başladı. Ancak 36 gündür süren nöbet ve hak mücadelesine rağmen polis desteğiyle fabrikadaki malların taşınması Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile fabrikada örgütlü Deriteks Sendikası Başkanı Makum Alagöz'ü isyan ettirdi.

KÖTÜYE KULLANILIYOR

SÖZCÜ'ye konuşan Türk-İş Başkanı Atalay, arabuluculuk sisteminin işçi haklarının gasp edilmesi için patronlar tarafından kötüye kullanıldığını söyledi. ETF Tekstil firmasının arabulucu masasında işçilere alacaklarının sadece yarısını ödemeyi teklif ettiğini, işçiler alacaklarını kaptırmamak için fabrika önünde nöbet tutarken patronun polis desteğiyle mal kaçırdığını belirten Atalay, “Madem fabrikayı kapattın, işçinin hakkını ver. Ama vermiyor, işçinin 3 kuruşuna göz dikiyor. Bu insanlar aç, bu insanlar haklı. Bu insanlara dayak attırmayın, hakkını verin. Sadece Tuzla'da değil, Ağrı'da, Urfa'da birçok yerde patronlar her gün 10'ar 20'şer adam atıyor” dedi.

Alacaklardan kurtulmak istiyor

Deriteks Başkanı Makum Alagöz, ETF Tekstil'in 31 Temmuz itibarıyla üretimi durdurup 250 işçinin işine son verdiğini, yaklaşık 25 milyonu bulan işçi alacağını ise ödemediğini söyledi. Patronun 4 yöneticisi adına kurduğu yeni bir şirkete fabrikadaki makine ve malları taşıyıp işçi alacaklarından kurtulmaya çalıştığından şüphe ettiklerini belirten Alagöz, arabuluculuk yüzünden dava açıp işçi alacaklarına tedbir koyamadıklarını, gece gündüz nöbet tutarak hak gaspını önlemeye çalıştıklarını kaydetti.