Perakende satış hacmi mayısta büyüdü

Perakende satış hacmi mayısta yıllık yüzde 20,8, aylık yüzde 1,9 artış gösterdi. Cari fiyatlarla perakende ciro ise aynı ayda yıllık yüzde 139,9, aylık 4,1 arttı.

Sozcu.com.tr

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TÜİK Mayıs 2022 dönemine ait Perakende Satış Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi2022 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 34,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,9 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,3 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 7,8 arttı.

PERAKENDE CİRO YÜZDE 140 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 139,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 98,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 138,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 235,0 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %4,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,7 arttı.

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