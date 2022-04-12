Perakende satışlar şubatta arttı

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de perakende satış hacmi şubatta yıllık yüzde 6,2, perakende ciro yıllık yüzde 82,2 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2022 dönemine ait Perakende Satış Endeksleri’ni açıkladı.

TÜİK verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,7 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8 azaldı.

PERAKENDE CİRO YÜZDE 82,2 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 61,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 83,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 125,1 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,6 arttı.

TOPLAM CİRO YÜZDE 105 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ise ciro endeksleri 2022 yılı şubat ayında yıllık yüzde 105,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 123,6, inşaat ciro endeksi yüzde 55,2, ticaret ciro endeksi yüzde 94,1, hizmet ciro endeksi yüzde 119,6 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı şubat ayında aylık yüzde 7,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,3, inşaat ciro endeksi yüzde 2,7, ticaret ciro endeksi yüzde 9,4, hizmet ciro endeksi yüzde 6,1 arttı.

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