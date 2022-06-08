Pes! Yüzde 250 kâr koyup satıyorlar

Adana'da havaların ısınmasıyla sebze-meyve halinde birçok ürünün fiyatı düştü, ancak market raflarına yansımadı. Halden kilosu 4 liraya çıkan domates, market raflarında 14 liraya satılıyor!

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Verimli tarım arazilerine sahip Çukurova’da yaz ürünlerinin piyasaya çıkmasıyla Adana’nın meyve-sebze halinde birçok ürünün fiyatında düşüş yaşandı. Geçen aylarda fahiş fiyatlarıyla dikkat çeken domatesin kilosu meyve-sebze halinde 4 liraya geriledi. Sofraların vazgeçilmezi olan diğer ürünlerden patlıcan 2-3 lira, biber 3 lira, salatalık ise kilosu 2 liraya satılıyor.

Buna karşın market tezgahlarında domates 14, patlıcan ve biber 10, salatalık ise 8 lira civarında satışa sunuluyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, ürünlerin fiyatlarının düşmesine karşın market raflarına bu durumun yansımamasından dolayı vatandaşın ucuza meyve- sebze yiyemediğini söyledi.

Fiyatlar üzerinde sürekli denetim yapılması gerektiğini belirten Doğan, “Defalarca belirttiğimiz gibi denetim şart. Burada 4 liraya sattığımız domates, markette neden 14-15 lira? Yetkililere sesleniyoruz. Denetim yapılırsa vatandaş ucuza yiyecek. Buradan 4 liraya çıkan malın markette en fazla 8 lira olması lazım dedi. (DHA)

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