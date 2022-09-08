Petkim’de üretime 67 günlük ara

Petkim'in üretim kompleksinde başlattığı planlı bakımın 67 gün sürmesi bekleniyor.

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Petkim, üretim kompleksinde yaklaşık her dört yılda bir yapılan büyük bakımın bu yıl 7 Eylül’de etilen ve aromatikler fabrikalarında başladığını ve kompleks genelinde yaklaşık 67 gün sürmesinin planlandığını duyurdu.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada bakım kapsamında ünitelerde çeşitli sürelerde planlı duruşlar gerçekleştirileceği belirtildi.

‘MEVCUT STOKLAR SATIŞI KARŞILAYACAK’

Açıklamada şöyle denildi:

“Diğer ünitelerimize ara ürün sağlayan ve üretim performansımızın en önemli belirleyicisi olan etilen fabrikamızdaki planlı bakım duruşunun yaklaşık 67 gün sürmesi beklenmektedir. Bu dönemde, başta polimerler olmak üzere mevcut stoklarımızın satışlarımızı önemli oranda karşılaması öngörülmektedir.” (REUTERS)

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