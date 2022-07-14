Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor

ABD’de rekor düzeyde enflasyon kaydedilmesinin ardından Fed’in sert bir faiz artışı yapacağı yönündeki beklentilerle birlikte petrol fiyatları düşüş eğilimini sürdürdü. Çin’deki yeni Covid-19 önlemleri nedeniyle küresel ekonominin yavaşlayacağına yönelik sinyaller de düşüşte etkili oldu.

Sozcu.com.tr

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Yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) petrol talebini vurabilecek düzeyde büyük bir faiz artırımına gideceği yönündeki beklentisi petrol fiyatlarının bugün de düşmesine neden oldu.

Eylül vadeli Brent tipi ham petrol varil başına bugün 3 doları aşan düşüşle 96,95 dolara geriledi. Brent tipi ham petrol çarşamba iki seans değer kaybederek varil başına 100 doların altına yerleşmişti.

Ağustos vadeli Batı Teksas tipi ham petrolün fiyatı da gün içinde varil başına 2 doları aşan düşüşle 93,24 dolara geriledi.

DURGUNLUK ENDİŞESİ FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Rusya'dan gelen ham ve rafine ürün ihracatındaki gerileme ve Libya'daki arz kesintisine rağmen ABD ekonomisine yönelik durgunluk endişeleri nedeniyle petrol fiyatları son iki haftadır düşüş eğiliminde.

İngiltere merkezli PVM Oil Associates şirketinde analist olan Tamas Varga, “Petrol denkleminde açık bir biçimde talep tarafına odaklanılmış durumda. ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi'nin dün yayımladığı haftalık rapor ürün stoklarında büyük artışlar olduğunu gösterdi” dedi.

Varga artan enflasyon endişesiyle doların güçlendiğini bunun da petrol fiyatları açısından düşüş anlamına geldiğini ifade etti. Analist, “İlginç bir şekilde fiziki piyasalar hâlâ

güçlü ancak finansal yatırımcıların hissiyatındaki değişim şu anda baskın itici güç” dedi.

ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi'nin verilerine göre tedarik edilen ürün miktarı Haziran 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyerek günde 18,7 milyon varile düştü. Söz konusu veriler talebin yavaşladığına işaret ediyor.

DOLARIN GÜÇLENMESİ PETROLÜ PAHALI HALE GETİRDİ

Dün açıklanan verilere göre ABD'de enflasyon oranının beklentilerin üstüne çıkarak haziranda yüzde 9,1'e gelmesi Fed'in sert bir faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiyi artırdı. Fed'in 40 yılın en yüksek enflasyon oranıyla 100 baz puanlık bir artışla cevap vereceği düşünülüyor.

Yatırımcılar bu nedenle güvenli bir liman olarak gördükleri dolara akın ediyor. Dolar endeksi çarşamba, 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve ABD dışındaki aktörler açısından petrol alımlarını daha pahalı hale getirdi.

ÇİN'İN YAVAŞLAMASI DÜŞÜŞTE PAY SAHİBİ

Çin'in birçok şehrinde Covid-19 pandemisinin yeni dalgasını sınırlandırmak için alınacak önlemlere dair endişeler de petrol fiyatlarını sınırladı.

The New York Times'ın haberine göre Çin'in ekonomik görünümü, ekonomide küresel olarak yavaşlama yaşanacağına yönelik işaretlerin artmasıyla birlikte düşüşün ana nedenleri arasında yer alıyor.

Çin dünyanın önde gelen petrol ithalatçılarından biri ve ABD'den sonraki en büyük ikinci petrol tüketicisi.

Araştırma şirketi Strategic Energy and Economic Research'ün başkanı Michael Lynch, “Pazarın en sıkı olduğu noktayı geçtik ve sanırım buradan petrol stoklarının yükseldiğini ve fiyatların makul bir noktaya geldiğini göreceğiz. Çin bunun büyük bir parçası. Petrol talebini 10 yıldır onlar taşıyor” dedi.

‘AKSAMA DURUMUNDA REKOR ARTIŞLAR GELEBİLİR'

ABD merkezli GasBuddy şirketinde petrol analizi departmanın şefi Patrick De Haan da düşüş eğiliminin devam edebileceğini belirtti.

Haan, “Herhangi bir aksama olması durumunda ağustosta bizi yeni rekor seviyelere çıkarabilecek, fiyatlarda ani bir yükselme riski devam ediyor” dedi.

AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle dün gece benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruşluk indirim gelmişti.

Bu gece yeni bir indirim beklenmiyor. Dolar kurundaki yükseliş, akaryakıttaki indirim rakamlarını düşürüyor.

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