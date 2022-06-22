Petrol fiyatlarında ‘ekonomik durgunluk’ ve Joe Biden etkisi

Petrol fiyatları, ekonomik durgunluk endişeleri ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkede sert yükselen yakıt fiyatlarını düşürme çabaları nedeniyle geriledi.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları, küresel ekonomideki resesyon endişeleri nedeniyle bugün de gerilemeye devam etti. Bununla birlikte ABD Başkanı Joe Biden’ın ülkede sert yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürme çabaları da fiyatların gerilemesinde etkili oldu.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyat yüzde 3,4 düşüşle 110,5 dolara inerken, ABD hafif ham petrolü yüzde 3,7 gerileyerek 105,5 dolara düştü

DURGUNLUK ENDİŞELERİ

Merkez bankalarının yükselen enflasyon nedeniyle parasal sıkılaşmaya gitmelerinin ekonomilerde yavaşlamaya neden olacağı yönündeki endişeler, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı arz sorunları nedeniyle son aylarda sert yükselen petrol fiyatlarını baskılamaya başladı. Ekonomik durgunluğun talep üzerinde negatif etkisi olacağı yönündeki beklenti nedeniyle petrol fiyatları geri çekildi.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’e konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ING Group NV emtia stratejisti Warren Patterson, “Son zamanlarda makro etkiler petrol fiyatlarının yönünü belirliyor. Petrol dengesi yılın geri kalanında sıkı olacak, ancak kısa vadede güçlü rafineri marjları ham petrol talebini destekleyebilir” dedi.

BİDEN’DAN HAMLE

ABD Başkanı Biden’ın bugün geçici olarak akaryakıt vergisini kaldırma çağrısında bulunması beklenirken yarın da, yakıt fiyatlarının tırmanışından rekor kâr elde eden yedi petrol şirketinin temsilcileriyle görmesi bekleniyor. Biden geçtiğimiz hafta petrol şirketlerini hedef tahtasına oturtarak bu şirketlerin rekor kârlarını eleştirmişti.

Biden Pazartesi günü ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzin vergilerinde geçici vergi muafiyeti konusu ile ilgili, “Verilere dayalı bir karar almayı umuyorum. Bu haftanın sonuna kadar bu konuda bir karara varacağız.” ifadesini kullanmıştı.

ABD’de galon başına (1 galon=3,78 litre) 5 doları bulan benzin fiyatları ile ilgili galon başına 18,4 sentlik bir vergi muafiyeti getirilmesi bekleniyor.

AKARYAKITI DA ETKİLİYOR

Son dönemde akaryakıt fiyatlarının en çok etkilediği ülke ise Türkiye oldu. Hem dolar/TL kurundaki sert artış, hem de uluslararası petrol fiyatlarının artışı Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını sert yükseltti. Motorin pek çok yerde 30 liraya yükselirken benzin de aynı sınıra yaklaştı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış aynı zamanda enflasyonla mücadele eden piyasaları da zor durumda bırakıyor. Akaryakıtın yükselmesi sonucu halihazırda zor durumda olan lojistik sektöründe maliyetlerin artması tüketici fiyatlarını da yukarı yönlü baskılıyor.

FİYATLARA YANSIYACAK MI?

Petrol ürünlerinin fiyatlarındaki artış veya indirimler akaryakıta da yansıyor. Petrol fiyatları, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken.

Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatın tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatlarını da belirliyor.

Ancak petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye’de akaryakıt pompa fiyatlarına yansıması için önce uluslararası benzin ve motorin fiyatına etki etmesi gerekiyor.

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