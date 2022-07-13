Petrol fiyatları kritik eşikte

Petrol fiyatları 100 dolarlık kritik eşiğin altını gördü. Ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dönük beklentilerle Çin'de yaşanan corona virüsü kısıtlamaları fiyatların baskılanmasında etkili oldu.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları dün nisandan bu yana ilk kez varil başına 100 doların altına geriledi. Sonrasında ise bu fiyatın etrafında dalgalı seyrini sürdürdü. Petrol yatırımcıları piyasaları olumsuz etkileyebileceği düşünülen ABD TÜFE verilerini izleyecek.

Yatırımcılar, ABD TÜFE verilerinin enflasyonun yüksek seyrini devam ettirdiğine işaret etmesi durumunda Fed’in faiz artırımlarını devam ettireceğinden endişeli. Piyasalar bunun doların yükselmesine neden olacağını ve bunun petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturacağını düşünüyor.

PETROLE ÇİN DARBESİ

Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için yeni karantinalara başlayan Çin’in yarattığı talep baskısı petrolü tekrar aşağı yönlü baskıladı. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ve ABD’den sonra en büyük ikinci tüketici olan ülkenin talebinin azalacağına dönük endişeler petrol fiyatlarının düşmesine katkıda bulundu.

Sıfır Covid politikasında taviz vermeyen Çin, son olarak 13 milyon nüfuslu Xi’an kentinde kısmen kapanma ilan etti. Ayrıca ülkede Macau bölgesinde, vaka sayısının artması sonucu bir haftalık karantina ilan edildi ve aciliyeti olmayan tüm işyerleri kapatıldı.

Petrol fiyatları Rusya Ukrayna savaşının başlamasının hemen ardından martta varil başına 130 dolar seviyelerini görmüştü. Sonrasında Fed’in faiz hamlelerinin piyasaları yavaşlatacağı beklentileri ile Çin'de vakaların artması fiyatlar üzerinde baskıya neden oldu.

Son olarak petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu uluslararası bir örgüt olan OPEC, küresel petrol talebinin artış hızının 2023’te yavaşlayacağını bildirdi. Kuruluş gelecek yıl için yaptığı ilk tahmininde, Çin’de yaşanan gelişmelere atıfta bulundu.

ARZ ENDİŞELERİ HAFİFLEDİ

Öte yandan dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan Rusya’ya uygulanması planlanan yaptırımların etkisi de ülkenin Çin, Hindistan ve Güney Amerika’da yeni pazarlar bulmasıyla hafifledi.

NY Times’ın aktardığına göre, enerji araştırması firması Strategic Energy and Economic Research Başkanı Michael Lynch, “Piyasanın en sıkı olduğu noktayı geçtik. Artık petrol stoklarının yükseldiğini ve fiyatların ılımlı olduğunu göreceğiz” dedi.

PETROL PİYASASINDA SON DURUM

Petrol tün bu gelişmelerle birlikte dün 100 doların altını görerek son ayların en düşük seviyesini görürken bugün kısmen yükselerek tekrar kritik seviyeye geldi.

Bugün sabah saatlerinde brent petrolün varil fiyatı düne göre kısmi yükselişle 100 dolar seviyesinde bulunurken Batı Teksas ham petrolü vadeli işlemleri 96 dolardan işlem gördü.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINI ETKİLER Mİ?

Petrol fiyatları, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının değişmesi durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da değişiyor.

Türkiye’deki akaryakıt fiyatları uluslararası benzin ve motorin fiyatları ile Dolar/TL kurunu referans alarak belirleniyor.

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