Petrol fiyatları onlara yaradı

Petrol fiyatındaki büyük artış Suudi Arabistan'a yaradı. Ülkenin toplam geliri, ilk çeyrekte yıllık yüzde 36 arttı. Petrol şirketi Aramco ise geçen yıla göre net gelirini yüzde 58 artırdı.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatlarında son dönemlerde gerçekleşen büyük artış, petrol üreticisi devletlerin ekonomilerine yaradı.

Suudi Arabistan, harcamalarını kısıtlamaya devam etmesine rağmen, petrol gelirlerindeki artış sayesinde ocak-şubat ve mart aylarını kapsayan ilk çeyrekte 57,5 milyar riyal (15,3 milyar dolar) bütçe fazlası bildirdi.

Suudi Arabistan’ın toplam hükümet geliri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36 artarak 278 milyar riyal olurken, harcamalar aynı dönemde yüzde 4 artarak 220,5 milyar riyale ulaştı.

BÜYÜK ARTIŞ

Petrol fiyatlarının ve üretimin kademeli olarak artırmasıyla ülkenin petrol geliri yüzde 58 arttı. Bu yıl içerisinde ham petrol 128 doları görmüş ve dönem boyunca ortalama 100 doların üstünde seyretmişti.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, petrol rezervlerini yenilemek veya yatırım fonlarına transfer etmek için yüksek petrol gelirlerini kullanacağını ve önceki harcama planlarına bağlı kalacağını söyledi.

PETROL ŞİRKETİNDEN REKOR KÂR

Devlete ait petrol devi Saudi Aramco da, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından artan petrol fiyatlarıyla rekor kâr açıkladı. Şirketin geçtiğimiz hafta açıkladığı verilere göre, net gelir yüzde 82 artışla 39,5 milyar dolar oldu.

Pandemi sırasında düşen ham petrol fiyatları Suudi Arabistan’ı derinden etkilemişti. Ancak bu yıl jeopolitik riskler ve petrole ilişkin arz sorunları nedeniyle gelirler tekrar artışa geçti. Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen ay Suudi Arabistan’ın ekonomik büyümesine ilişkin tahminini 3 puan artırdı.

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