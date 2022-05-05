Petrol fiyatlarında ambargo etkisi

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne ambargo uygulayabileceğine ilişkin açıklamalarının ardından petrol fiyatları arttı.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları, AB’nin Rus ham petrolüne ambargo uygulamaya başlayabileceği yönündeki açıklamalarının ardından yükseldi. Çin’deki karantina uygulamaları nedeniyle görülen arz endişeleri ise petrol fiyatlarını baskılamayı sürdürdü.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,8 artışla 111 doların üzerine yükseldi. ABD hafif ham petrolü ise yüzde 0,4 artışla 108 dolara yükseldi.

AB’DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya uygulanacak 6’ncı yaptırım paketini açıklayarak, Rusya’dan ham petrol alımının 6 ay içinde durdurulacağını söyledi.

Rusya’dan ham petrol alımının 6 ay içinde, işlenmiş petrol ürünlerinin alımının ise yıl sonuna kadar aşamalı olarak sonlandırılacağını belirten von der Leyen, AB ve ortaklarının alternatif tedarik yollarının güvence altına alınacağını kaydetti.

Ambargonun küresel pazara olan etkilerinin en aza indirileceğini ifade eden AB Komisyonu Başkanı, “Böylece Rusya üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarırken, aynı zamanda kendimiz ve ortaklarımız üzerindeki zararı da en aza indiriyoruz. Ekonomimizin güçlü kalmasını sağlamak zorundayız” dedi.

BELİRSİZLİK VAR

Rusya’dan günde 3,5 milyon varil ham petrol ithal eden AB, yaptırımları başlatmak için enerji fiyatlarında yükseliş görülen bu dönemde Rus petrolüne alternatif bulmak zorunda kalacak.

Diplomatların Macaristan ve Slovakya’ya 2023 sonuna kadar süre verileceğini ifade etmesine rağmen, Doğu Avrupa’da bulunan bazı ülkeler Rusya’dan petrol ithalatını durdurma kararının kendilerine uyum sağlamak için yeterince süre tanınmadığı endişesini taşıyor.

Yaptırımların devreye alınabilmesi için AB’nin 27 üyesinin de onayını alması gerekecek.

Reuters’a göre AB temsilcilerinin dünkü toplantısına katılan bir kaynak, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya’nın petrol ithalat yasağı hakkında çekince açıkladığını, ancak bu hafta içinde mutabakat sağlamanın mümkün olduğunu belirtti.

ÇİN’DE KARANTİNA ETKİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan Çin’deki gelişmeler petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü basıncını sürdürüyor. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’in petrol talebindeki düşüşe ilişkin endişeler, nisan ayının başından bu yana ham petrol fiyatları üzerinde büyük etkiye sahip oldu.

Çin’de artan corona virüs vakaları nedeniyle ülkenin en büyük şehirlerinden Şanghay’ın karantinaya alınmasının petrol talebini kısıtlaması nedeniyle fiyatlar aşağı yönlü baskılanıyor. Bununla birlikte başkent Pekin’de de vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Pekin, geçen ay Şanghay’dakine benzer bir kilitlenmeyi önlemek için nüfusun tamamını test ederken başkentte restoranlar tamamen kapatıldı.

‘FİYATLARIN ARTMASINI BEKLİYORUZ’

Enerji piyasası analizleri yapan Energy Aspects’in baş petrol analisti Amrita Sen konu ile ilgili değerlendirmesinde, Çin petrol talebinin Mayıs ayında tekrar artmasına ilişkin beklentileri olduğunu aktardı. Sen, “Çin Covid kısıtlamalarının kısa ömürlü olmasını ve bu noktada petrol fiyatlarının keskin bir şekilde artmasını bekliyoruz” dedi.

Enerji danışmanlığı şirketi Tradition Energy Direktörü Gary Cunningham ise, “Küresel talepte yer kaplayan Çin talebinin 2022’de güçlü kalıp kalmayacağı konusunda gerçek endişeler var” dedi.

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