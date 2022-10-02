Petrol piyasası için kritik toplantı: OPEC+ üyeleri bir araya geliyor

OPEC+ grubu Mart 2020'den bu yana ilk kez önümüzdeki hafta yüz yüze toplanacak. Sürpriz toplantıda petroldeki fiyat düşüşüne arz kesintisi yoluyla müdahale edileceği tahmin ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Mart 2020’den bu yana ilk yüz yüze toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirmeyi planlıyor. Grup, fiyatlarda son zamanlarda yaşanan düşüşü durdurmak için petrol üretimini kısmaya başlamıştı.

OPEC sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki 23 devletten oluşan grubun çarşamba günü Viyana’da toplanması planlanıyor. Grup normalde her ay çevrimiçi olarak buluşuyor. Normal şartlarda bu yılın sonuna kadar yüz yüze bir toplantı düzenlemesi beklenmiyordu.

DÜŞÜŞ DEVAM EDEBİLİR

OPEC+, 5 Eylül’deki bir önceki toplantısında sembolik bir arz düşüşü kararıyla piyasayı istikrara kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizmişti. Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman da aşırı fiyat oynaklığına karşı ‘önleyici ve proaktif’ kalacaklarına söz verdi.

Brent tipi ham petrol, şubat ayında Rusya-Ukrayna savaşının ardından varil başına 125 doların üzerine çıkmış sonrasında fiyatlardaki düşüşle 80 dolar bandına inmişti.

FİYAT OYNAKLIĞINA MÜDAHALE

O dönemden bu yana merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yükseltmesi ve ABD, Çin gibi ekonomilerin yavaşlaması nedeniyle fiyatlar düşmüş, OPEC üyeleri bu fiyat düşüşünü yumuşatmak için arz azaltması yoluna gitmişti. Geçtiğimiz ayın başında ise OPEC, ekim ayı için günlük 100 bin varil üretim kesintisine gitme kararı aldı.

JPMorgan, OPEC’in fiyatları istikrara kavuşturmak için üretimi günde en az 500 bin varil düşürmesi gerekebileceğini söyledi. RBC Capital Markets baş emtia stratejisti Helima Croft ise grubun kesintiyi iki katına çıkarabileceğini söyledi.

RUS YETKİLİ ABD’NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE

Diğer yandan Rusya’nın başbakan yardımcısı ve OPEC+ sorumlusu Alexander Novak’a ABD’nin yaptırım uygulamasından bir gün sonra toplantı kararının alınması da tartışma yarattı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, üst düzey bir Rus yetkilinin Viyana’yı ziyaret etmesinden rahatsız olup olmayacakları sorusuna, “Adı geçen kişi şu anda AB yaptırımları kapsamında değil” dedi. OPEC, Avusturya’da diplomatik statüye sahip ancak bu durum yalnızca OPEC+ üyesi olan Rusya için geçerli değil.

13 devletten oluşan OPEC, 2016’da Rusya’nın da aralarında bulunduğu 10 büyük üretici ile ortaklığa girmişti. ABD ve Avrupa, Suudi Arabistan’a Rusya’nın bu gruptan tecrit edilmesi yönünde baskı yapsa da Körfez ülkesi petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için bu ilişkiyi korumakta kararlı.

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