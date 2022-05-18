Petrolde yükseliş sürüyor

Petrol piyasasında ABD akaryakıt piyasasının sıkılaşması ve Çin'de corona virüsü kısıtlamalarının gevşetilebileceğine dönük sinyaller, fiyatları yüksek seviyede tutmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları, Çin’deki katı corona virüsü kısıtlamalarının bir kısmının kademeli olarak gevşetileceğine yönelik beklentilerden destek bularak kazanımlarını artırdı. Ancak enerji şirketi Chevron’un Venezuela ile petrol lisansı için pazarlık yapması için ABD hükümetinden izin aldığı yönündeki haberler yükselişi kısmen frenledi.

Bununla birlikte ABD’deki akaryakıt piyasasının sıkışması da yükselişte etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün verilerine göre, ülkede geçen hafta benzin stokları 5 milyon varili aşan düşüş kaydetti.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 50 YÜKSELDİ

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı kapanış seviyesinden yüzde 0,4 artarak 112,8 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,8 artarak 113,33 dolara yükseldi. Brent petrol dün gün içinde 115 doları görmüştü.

Petrol, Ukrayna’daki savaşın arzı baskılaması ve Çin dışındaki talebin artmasıyla serbest piyasada bu yılın başından bu yana yüzde 50’ye yakın yükseldi. Bununla birlikte OPEC+’ın arz artışına karşı kararlı duruşuyla piyasadaki gergin seviye gevşemiyor.

RUSYA YAPTIRIMLARI VE ÇİN’DEKİ KARANTİNA İZLENİYOR

Öte yandan Avrupa Birliği’nin Rus ham petrol ithalatını yasaklama önerisi, kararın en az 810 milyon dolara mal olacağını söyleyen Macaristan’ın muhalefetiyle ertelendi. Ancak yaptırım haberlerinin canlı kalması, Rus petrolü konusundaki arz yönlü endişeleri sürdürüyor.

Bununla birlikte Çin’in Şangay bölgesinde kısıtlamaların sertliğinin azaltılabileceği belirtildi. Ayrıca bölgedeki vaka sayısında gevşeme yaşandığı bildirildi. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’de yaşanan geniş çaplı karantinalar petrol talebini baskılayarak fiyatları bir miktar baskılıyordu.

GÖZLER VENEZUELA’DA

Petrol piyasasının yakından izlediği bir diğer gelişme de Venezuela ile ABD’li şirketlerin görüşeceği yönündeki haberler oldu. Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketlerinin Venezuela’daki faaliyetlerine yeniden başlayabileceğine dönük beklentiler piyasada kısmen iyimser bir hava yaratabilir.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bolivarcı Venezuela hükümeti, ABD’nin, Avrupalı ve ABD’li petrol şirketlerine Venezuela’daki operasyonlarını müzakere etmek ve yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri doğruladı ve onayladı” ifadesini kullandı.

AKARYAKIT FİYATLARINA DA YANSIYOR

Piyasalar bu gelişmeleri izlerken petrol ürünlerinin fiyatlarındaki artış akaryakıta da yansıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise enflasyonla boğuşan küresel piyasaları zor durumda bırakıyor. Akaryakıtın yükselmesi sonucu halihazırda zor durumda olan lojistik sektöründe maliyetlerin artması tüketici fiyatlarını da yukarı yönlü baskılıyor.

Petrol fiyatları, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.

Hafta başında benzinin litre fiyatına 1,7 lira zam yapılmış, İstanbul’da zamla birlikte benzinin litre fiyatı 22,82 TL’ye çıkmıştı. Türkiye’deki akaryakıt fiyatları son dönemde döviz kurunun ve petrol fiyatlarının etkisiyle artmaya devam ediyor.

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