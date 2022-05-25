Piyasalar bu kararları izleyecek: İşte dolar, altın ve borsa için kritik veriler

Döviz kurları yükselişini sürdürürken BIST-100 dün günü yüzde 0,25 düşüşle kapattı. Ons altında düşüş takip ederken piyasalar kritik verileri izleyecek. İşte altın, borsa ve döviz için son değerlendirmeler...

Sozcu.com.tr

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Piyasalar yükselen dolar/TL’deki seyri takip ederken TCMB’nin yarın açıklayacağı faiz kararı yakından takip ediliyor.

Çin'de ve ABD'de ekonomik büyümenin zayıflaması endişesi, küresel enflasyon sorunu ve merkez bankalarının sıkılaşma politikaları yatırımcıların yakından takip ettiği gelişmeler. Davos Zirvesi'nde verilen mesajlar ve ABD Merkez Bankası’nın toplantı tutanakları da küresel piyasaların takibinde olacak.

Dolar/TL 16, Euro/TL 17 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürürken BIST-100 endeksi dün gün içinde dalgalı seyrini devam ettirirken günü yüzde 0,25 düşüşle 2 bin 375’den kapattı. Ons altın ise sabah saatlerinde 1860 dolar seviyesinin üzerinde işlem görürken gram altın 970 TL seviyelerine yakın seyretti.

BORSA

BIST100 endeksi dün gün içerisinde 2400 seviyesine yönelme sonrası geri çekilme yaşayıp kapanışın 2375 seviyesinde gerçekleşti.

AkYatırım’ın hazırladığı günlük analizde ise endekste her iki yöndeki hareketler sınırlı kalmaya devam ettiği belirtilerek, “Saatlik periyotta yeni bir iyimserlik gelişebilmesi için 2430-2450 bandı üzerinde kapanış gerektiğini yineliyoruz” denildi:

Kurumun günlük borsa analizi şöyle:

“Bu bandın aşılabilmesi durumunda yukarı eğilim bir miktar daha güç kazanabilecek ve 2500/10 bandı yeniden gündeme gelebilecektir. Endekste 2390 seviyesi altındaki kapanışları ise zayıf seyrin devamı olarak değerlendiriyoruz.

Bu bölge altındaki kapanışa bağlı olarak 2360-2330 bandının gündemde olduğunu belirtebiliriz. Bandın altına inilmesi durumunda daha belirgin zayıflama görülebilir. BIST100 için 2360-2330-2290/70 destek, 2390-2430-2450- 2490 direnç olarak belirtilebilir.”

DOLAR

Dolar/TL kuru dün 16 seviyesinin üstüne çıkarak yükseliş eğilimi sürdürdü.

Gedik Yatırım tarafından hazırlanan araştırma notunda konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“Hafta başında enflasyon korumalı yatırım araçlarına yönelik beklentiler nedeniyle kurda düşüşler yaşanmış ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunmaması sonrası TL'deki değer kazançlar korunamamıştı. Dün ise kurda yükseliş eğilimlerinin hâkim olduğunu söyleyebiliriz.

Dün ABD'de imalat PMI 57,5 seviyesine gerilerken, hizmetler PMI ise mayıs ayında 53,5 seviyesinde açıklandı. Yeni konut satışları ise nisan ayında 591 bin ile beklentilerin altında kaldı. ABD'de açıklanan verilerle birlikte dolar endeksinde gerilemeler görüldü.

Bugün ABD'de FOMC toplantı tutanakları izlenecek. Bu sabah sınırlı alıcılı seyir izleyen Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 16,18'li seviyelerden işlem görüyor. Bu bağlamda sözleşmede gün içinde 16,30 ve 16,50 seviyeleri direnç; 16,00 ve 15,85 seviyeleri ise destek olarak takip edilebilir.”

ALTIN

Ons altın fiyatı, sabah saatlerinde uluslararası piyasada 1860 dolar seviyesinin üzerinde işlem gördü.

Osmanlı Yatırım tarafından yapılan analizde, “Doların değer kazanmasına bağlı olarak emtianın düşüş yaşadığı gözleniyor” ifadelerine yer verildi:

Osmanlı Yatırım’ın altın değerlendirmeleri şöyle:

“1863,37 seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı yönlü gevşemeler görebiliriz. Önceki işlem gününde 1862,35 seviyesinden kapanan ons altın için günlük kayıp yüzde 0,23 olarak gerçekleşti. ABD tahvil faizlerinde gözlenen yukarı yönlü hareket ons altını aşağı yönde baskılıyor. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan ons altın için RSI göstergesi 48,13 seviyesinde iken momentumu 100,46 seviyesinde.

Gün içi yukarı yönlü hareketlerde 1863,37 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 1867,08, 1871,81 ve 1875,51 dirençleri önemli hale gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1858,64, 1854,94 ve 1850,21 destek seviyeleri olarak izlenecektir.”

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