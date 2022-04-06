Piyasalarda Fed etkisi: Borsalar ve altın geriledi

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi Lael Brainard, Fed'in para politikası konusunda ek sıkılaştırma mesajı verdi. Piyasaların Fed'in para politikasını öngörülenden daha hızlı sıkılaştırmasına hazırlanmasıyla borsalar gerilerken dolar diğer para birimleri karşısında değerlendi.

Sozcu.com.tr

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Borsalar, yatırımcıların Fed’in yüksek enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını öngörülenden daha hızlı sıkılaştırmasına hazırlanmasıyla gerilerken ABD Hazine tahvillerinin getirileri ve dolar endeksi yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi Lael Brainard, para politikasının bu yıl içinde “daha nötr konuma” getirilmesi için sistematik şekilde faiz artırımına ve Fed’in bilançosunda hızla daraltmaya gidilmesini beklediğini, gerekmesi halinde bunların üzerine ek sıkılaşmaya gidilebileceğini söyledi.

Brainard’ın Minneapolis’te yapılacak konferans için hazırlanan konuşma metninde, “Komite faiz artırımlarıyla sistematik olarak ve mayıs toplantısından itibaren hızla bilançosunu azaltarak para politikasını sıkılaştırmaya devam edecek” dedi.

Brainard, Fed’in yaklaşık 9 trilyon dolar olan bilançosunu küçültme hızının 2017-2019 yılları arasında yapılana kıyasla “önemli ölçüde” daha çabuk olacağını bildirdi. Brainard, Fed’in yapacağı faiz artırımlarıyla beraber bilançoda daralmaya gidilmesinin sıkılaşma için katkıda bulunacağını ifade etti.

ABD’DE BORSA DÜŞTÜ, DOLAR YÜKSELDİ

Brainard’ın dün yaptığı açıklamanın ardından ABD Hazine tahvillerinin getirileri birkaç yılın zirvesini gördü, borsalarda kayıplar yaşandı. Asya ve ABD Borsaları Brainard'ın açıklamaları sonrası sert geriledi. ABD’de S&P 500 endeksi yüzde 1,3, Nasdaq 100 endeksi ise yüzde 2,3 kayıp yaşadı.

Bunun yanı sıra dolar endeksi de dün Brainard’ın sıkılaştırma yanlısı açıklamalarda bulunmasıyla keskin şekilde yükselerek yaklaşık iki yılın zirve seviyesini gördü. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerinin hesaplandığı dolar endeksi, erken işlemlerde yüzde 0,15 yükselerek Mayıs 2020’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL ise 14,72 seviyesiyle yatay seviyesini korudu.

ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEDİ?

Altın fiyatları, Fed yetkilisi Brainard’ın sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının dolara destek sağlaması ve ABD’nin Hazine tahvillerinin getirisi birkaç yılın zirvesine taşımasının ardından kısmen geriledi.

Brainard’ın açıklamaları, Ukrayna’daki savaşa dair belirsizlikten destek bulan ve güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azalttı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı sabah saatlerinde bir miktar gerileyecek 1919 dolardan işlem gördü. Türkiye piyasasında ise gram altın sabah saatlerinde 908 TL seviyesinden işlem gördü.

TUTANAKLAR YAKINDAN İZLENECEK

Fed 2-3 Mayıs'ta faizi belirlemek ve bilançoyu görüşmek üzere toplanacak. Fed'in mart ayı faiz artışının yapıldığı toplantının tutanakları ise bu akşam 21:00'de açıklanacak. Yatırımcılar Fed’in tutanaklarını yakından izleyecek. Tutanakların, mayıs’ta düzenlenecek toplantıda 50 baz puan faiz artırımı gerçekleştirilmesi olasılığına dair ipucu sunması bekleniyor.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD ve ortak ülkelerin bugün Rus bankalar ve yetkililere yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağı ve Rusya’ya yeni yatırımları yasaklayacağı ifade edildi. Açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

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