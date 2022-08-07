Plastik poşetten 3,8 milyar lira tasarruf edildi

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019'da başlayan uygulama ile Türkiye'de plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 65 azaldığı belirtildi.

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Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019’da başlayan uygulama ile bugüne kadar yaklaşık 3,8 milyar lira tasarruf sağlandığı duyuruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Türkiye’de 2019 öncesinde, plastik poşet üretimi yıllık yaklaşık 35 milyar adetken bir kişi yılda ortalama 440 plastik poşet kullanıyordu.

1 Ocak 2019’da başlatılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle bugün Türkiye’de plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 65 azaldı ve bu sayede plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşması engellendi.

Plastik poşet kullanımındaki azalma ile Türkiye’de plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de düştü ve yaklaşık 3,8 milyar lira tasarruf edildi.

DOĞADA ÇÖZÜNMESİ BİNLERCE YIL ALIYOR

1900’lerde insan hayatına giren plastiğin gelişmesine bağlı olarak 1977’de alışveriş noktalarında, herkesin rahatlıkla bulabileceği, ortalama kullanım ömrü 15 dakika olan ancak doğada çözünmesi bin yılı bulan plastik poşetler verilmeye başlandı.

Her mağazada alışveriş sonrası verilen bu plastik poşetler, petrol bazlı polietilen maddesinden üretiliyor. Polietilen maddeler ise atık haline geldiğinde ekosistemdeki canlılar ve doğaya zararlı hale dönüşüyor.

İnsan hayatına 20’nci yüzyılın başlarında giren plastiğin, dünya genelinde 1950’li yıllarda 1,5 milyon ton civarında olan üretim değeri ise yıllık 335 milyon tonu aştı. (AA)

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