Prof. Dr. Özgür Demirtaş açıkladı: Ülke olarak yapmamız gereken şey…

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, enflasyona dayalı tahvil çıkarılmasının 'korkunç yanlış' bir fikir olduğunu savundu. Demirtaş ayrıca "Ülke olarak yapmamız gereken şey, ortodoks para politikasına dönmemiz" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Ekonomist Özgür Demirtaş, çıkartılması planlanan enflasyona dayalı tahville ilgili yorumda bulundu. Twitter üzerinden paylaştığı gönderide enflasyona dayalı tahvil fikrinin ‘korkunç yanlış bir fikir’ olduğunu belirten Demirtaş bunun nedenlerini şöyle sıraladı:

1- TÜİK’in rakamlarına güven daha da azalır.

2- İnsanlar birikimlerini bankalara ve şirketlere koymak yerine bu tahvile koyarlarsa off off”

Demirtaş, “Allah aşkına 100-200 yıl önce temeli atılmış ekonomi bilimini ters yüz etmeyin” sözleriyle planlanan bu modele tepki gösterdi.

‘ORTODOKS PARA POLİTİKASINA DÖNÜLMELİ’

Demirtaş sabah saatlerinde paylaştığı gönderide ise “Ülke olarak yapmamız gereken şey: Ortodoks para politikasına dönmemiz” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, ortodoks para politikasına dönülmesi halinde kısa vadede zorluk çekileceğini ama uzun vadede rahata erileceğini belirterek, “Lütfen alanının uzmanı olan kişilerin onlarca yıl önce düşünüp, hesaplayıp, uygulayıp bulduğu kuralları daha fazla kırmayalım” dedi.

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