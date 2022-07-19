Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Enflasyon boğacak

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, hükümetin faiz politikasını çarpıcı bir tespitle eleştirdi. Demirtaş, "Hükümet eninde sonunda ya faiz arttırmak zorunda kalacak (bunca inatları boşa gidecek), çok geç gelen karar buruk olacak. Ya da inadına devam edecek TL zayıf kalınca enflasyon boğacak... Üzülüyorum. Vallahi Billahi üzülüyorum" dedi.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş Hükümetin faiz politikasını eleştirdi. Sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet eninde sonunda ya faiz arttırmak zorunda kalacak (bunca inatları boşa gidecek), çok geç gelen karar buruk olacak. Ya da inadına devam edecek TL zayıf kalınca enflasyon boğacak… Üzülüyorum. Vallahi Billahi üzülüyorum.”

“BÜTÇE AÇIĞI GÜMBÜR GÜMBÜR ENFLASYON OLARAK DÖNECEK”

Özgür Demirtaş dün sosyal medya hesabından gece başka paylaşımlar da yaptı. Demirtaş, bir vatandaşın, “Senin bilimselliğin de yetti. Bir huzur vermiyosun” eleştirisine cevaben şunları yazdı:

“Vallahi kardeşim haklı Fazla bilimsellik can sıkıyor :-)

Ama ben doğruyu söylemeden duramam. Bütçe açığı size gümbür gümbür enflasyon olarak dönecek.”

“HÜKÜMET KYK BORÇLARINI CEBİNDEN ÖDEMEYECEK”

Prof. Dr. Demirtaş, KYK borçlarının silinmesiyle ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

“KYK borçlarının fahiş faizlerinin silinmesi için Hükümete baskı yapan Muhalefet partilerini tebrik ederim

Tabii Hükümet de bunları cebinden ödemeyecek, para basılarak bütçe açığı kapanacak, enflasyon olarak dönecek.

O yüzden hükümetin başka harcamalarında tasarrufu şart.”

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