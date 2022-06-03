Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan dikkat çeken enflasyon açıklaması
TÜİK'e göre mayısta enflasyon yüzde 73,50'ye yükseldi. ENAG'a göre ise 160,67'ye çıkan mayıs ayı enflasyonuyla ilgili ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisanda yüzde 69,97 olan enflasyon, mayısta yüzde 73,50 ile 24 yılın zirvesine yükseldi.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), tüketici fiyat endeksinin (E-TÜFE) mayıs ayında yüzde 5,46, son 12 ayda yüzde 160,76 arttığını açıkladı.
ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI, ‘PARAMPARÇA OLDU’ DEDİ
Mayıs ayında da yükselişini sürdüren enflasyonu ENAG rakamıyla paylaşan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı;
“Enflasyon inanılmaz. % 161 oldu! ‘Faiz Enflasyonun Sebebidir’ hikayesi de paramparça oldu. Yazık bizlere, yazık bu ülkenin insanlarına…”