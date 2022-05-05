Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan enflasyon yorumu: Göze soka soka gösterilmiş oldu

Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Geçmiş olsun! Yıllık enflasyon yüzde 156. Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu" dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün nisan ayına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin birçok ekonomistten değerlendirme geldi.

TÜİK verilerine göre, tüketici enflasyonu nisan ayında yüzde 69,97’ye çıkarak beklentilerin de üzerine çıktı. Beklenti, nisan ayında tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 67,8 olması idi.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) ise, tüketici fiyatlarının nisanda aylık yüzde 8,68, yıllık yüzde 156,86 oranında artış gösterdiğini açıkladı.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ENAG’ın açıkladığı verileri baz alarak, “Geçmiş olsun! Yıllık enflasyon yüzde 156. Yanlış okumadınız yüzde 156! Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu” değerlendirmesinde bulundu.

MAHFİ EĞİLMEZ’DEN FAİZ KİNAYESİ

Hazine eksi Müsteşarı ve ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez de, sosyal medya hesabından yaptığı kinayeli açıklamada “Yıllık enflasyon yüzde 70’e dayandı. Demek ki faizi biraz daha düşürmek gerekecek” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon neticedir” tezine gönderme yapan Eğilmez, daha önceki yazılarında bu iddiayı bilim dışı olarak nitelemiş ve kendi bloğunda şöyle yazmıştı:

“Bilimsel gerçekler yüksek faizin yüksek enflasyonun sonucu olduğunu gösterdiği halde bunun tersinin geçerli olduğunu, yani yüksek enflasyonun yüksek faizin sonucu olduğunu iddia edenler var. İddia etmekle kalmıyor kanıtlamaya ve Merkez Bankası'nın faizini düşürerek enflasyonu düşürmeye uğraşıyorlar.”

‘NEGATİF FAİZDE LİDERİZ’

Deneyimli bankacı Kerim Rota ise, Türkiye’nin dünya enflasyon liginde 6. sıraya yükseldiğine dikkat çekti.

Yüksek enflasyonda Venezüela’nın yüzde 284 ile birinci, Sudan’ın yüzde 260 ile ikinci, Lübnan’ın yüzde 208 ile üçüncü olduğunu aktaran Rota, dördüncü sırada yüzde 139 ile Suriye’nin, beşinci sırada da yüzde 96,4 ile Zimbabve’nin geldiğini, hemen peşi sıra ise yüzde 70 ile Türkiye’nin yer aldığını ifade etti.

“Yüzde 30 üstünde sadece 10 ülke var” diyen Rota, “Kredi kullanabilene servet transferi sağlayan negatif faizde ise -yüzde 49 ile lideriz” diye konuştu.

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