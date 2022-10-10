“Putin Avrupa’ya enerji füzesi fırlattı” diyen Michel’den AB üyelerine çağrı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, üye ülkelerin bu yılın ilk yarısında 380 milyar euroluk enerji ithal ettiğini bildirdi. Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşla Avrupa'ya bir "enerji füzesi" fırlattığını belirten Michel, üye ülkelere acil çağrıda bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da başlattığı savaşla Avrupa’ya bir “enerji füzesi” fırlattığını belirten Michel, Putin’in Avrupa ekonomisini yok etmek, toplumunu zayıflatmak ve moralleri bozmak istediğini ifade etti.

“380 MİLYAR EUROYU BULDU”

Michel, “Acilen gerçek bir Enerji Birliği kurulması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’daki hane ve şirketlerin aşırı yüksek enerji faturalarıyla karşılaştığını anımsatan Michel, “AB’nin 2022’nin ilk yarısında enerji ithalatı yaklaşık 380 milyar euroyu buldu. Bu, genellikle bir yıl boyunca ödediğimize yakın bir miktar.” ifadesini kullandı.

Michel, AB ülkelerinin enerjideki ticaret açığının 2022’de iki katına çıkmasının ve GSYH’nın yaklaşık yüzde 5’ine ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

“HATIRLATMAKTA FAYDA VAR”

Enerji krizi karşısında üye ülke hükümetlerinin hane ve işletmeleri korumak için kamu harcamalarını artırdığını hatırlatan Michel, “Bu mali çabanın şu anda yarım trilyon euro olduğu ve hızla arttığı tahmin ediliyor. Bu paranın geleceğe yatırıma gitmediğini hatırlamakta fayda var.” değerlendirmesinde bulundu.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Michel, enerji krizinde üye ülkelerin birlikte hareket etmesinin önemine dikkati çekerek, “Gerçek bir Enerji Birliği için çağrıda bulunuyorum.” ifadesini kullandı.

Ortak enerji stratejisinin bazı ana hedefleri olmasının önemine dikkati çeken Michel, enerji tüketimini kalıcı biçimde azaltmak, güvenilir tedarikçilerle arz güvenliğini sağlamak, enerji platformuyla ortak alım yapmak, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek, fiyatları düşürmek, elektrik piyasası işleyişini düzeltmek ve AB pazarı içinde uyumu güçlendirmek gerektiğini anlattı.

Charles Michel, stratejinin enerji arzını sağlayacak ve güvenilir bir elektrik sistemi kurmaya yardımcı olacak bir enerji kaynağı olan nükleeri de içerdiğini kaydetti. AA

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