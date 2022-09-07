Putin: Rus doğalgazına tavan fiyat gelirse enerji tedariğini durduracağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G7 ve Avrupa Birliği’nin Rus petrol ve doğal gaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planlarına tepki göstererek, "Eğer çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğalgaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus enerji ihracatına fiyat tavanı getirilmesi halinde Rusya’nın doğalgaz ve petrol arzını durduracağını açıkladı.

Putin, G7 ve Avrupa Birliği'nin Rus petrol ve doğal gaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planlarına tepki göstererek, “Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğal gaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz. Batı bize şartlarını dikte edebilecek konumda değil, mantıklı düşünsünler” dedi.

‘FİYAT TAVANI APTALCA’

Avrupa Birliği (AB) devletlerinin enerji bakanları, 9 Eylül’deki toplantıda tırmanan enerji fiyatlarını dizginlemek için Rus doğalgaz ithalatında tavan fiyat uygulanmasına geçilmesini görüşmeyi planlıyor.

Vladivostok’taki bir ekonomi forumunda konuşan Putin, Avrupa’nın Rus doğalgazına fiyat tavanı getirme çağrısını “aptalca” olarak niteledi ve böyle bir fiyat tavanının getirilmesi halinde Rusya’nın arz kontratlarını sonlandıracağını belirtti.

‘EKONOMİYE İLİŞKİN GÖRÜNÜM İYİMSER’

Rusya’nın, Batı’nın ekonomik, finansal ve teknolojik saldırganlığıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Putin, şöyle konuştu: “Rusya’nın döviz ve finans piyasaları istikrar kazandı, enflasyon düşüyor. İşsizlik oranı yüzde 4’ün altında, tarihi düşük seviyede. Girişimciler de dahil olmak üzere ekonomiye ilişkin tahminler ve değerlendirmeler artık çok daha iyimser. Ekonomik durum genel olarak istikrar kazandı. Ancak tabii ki bazı sektörlerde ve bölgelerde, ülkedeki bazı işletmelerde, özellikle de Avrupa’ya ihracat yapan veya ürünlerini oraya tedarik edenlerde sorunlar görüyoruz.(REUTERS, AA)

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