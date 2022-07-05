Reel efektif döviz kuru haziranda geriledi
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Haziran'da 53,33'e gerileyerek tarihi düşük seviyelere doğru yeniden düşüşe geçti.
Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre Türk lirasının ağırlıklı ortalama değerini yansıtan reel efektif döviz kuru haziranda geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı verilerine göre TL’nin reel değerini yansıtan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru haziran ayında 53,33’e geriledi. Reel efektif döviz kuru mayısta 55,56 olarak hesaplanmıştı.
Endeks, Aralık 2021’de 47,76 seviyesine gerileyerek 1994 yılından bu yana en düşük değere geldikten sonra Ocak’ta 52,08, Şubat ve Mart’ta 53,83, Nisan’da 56,90 değerlerini almıştı. Haziranda endeks 53,33 olarak gerçekleşirken böylece endeks şubattaki seviyenin altına dönmüş oldu.
ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ise haziranda 79,59’a geriledi.
REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NE İŞE YARIYOR?
Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye’nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.
Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.
Endeksteki değişim TCMB’nin TL’deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.